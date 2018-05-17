【豐銀投顧】美元為何升不停？

◆盤勢分析

今天外資又再度賣超台股達 30 億，期貨也一口氣出脫五千餘口多單，究竟最近發生了什麼事？為何外資又開始賣超台股？其實外資並非專門針對台股，而是亞股全面都被賣超 (日本除外)，那麼是亞洲又出了什麼事嗎？難道是和金正恩揚言取消川金會有關？當然不是，金正恩只是在增加自己的談判籌碼罷了，但實際上北韓根本沒有籌碼可言了，之前的叛逃北韓士兵因中彈，南韓醫院在搶救時竟然發現體內有大量的寄生蟲，實在可怕！要保家衛國的士兵營養衛生都差成這個樣子了，更別提一般民眾的處境了，北韓到這節骨眼了，還能生變嗎？

那麼美元為何續漲？亞股續跌？其實就是外資看好六月美國即將升息，以及中美貿易談判中國會訂購美國更多的商品，此一舉動除了能削減中美貿易逆差以外，還可以為美國帶來大量的商機，如此一來美國經濟當然會好轉，國際資金當然會往美國流動。那麼，之前不是說了嗎？中國會用大豆來對付美國不是嗎？難道沒效？其實的確沒效，因為全球的黃豆需求是年年增長，中國的需求很大，其他國家也很大，中國不向美國購買大豆，雖然巴西會受惠。但巴西的產量也有限，而且巴西大豆價錢還比美豆貴，買了巴西的大豆對中國本身也有影響，產量並不會臨時增加。這是因為北半球只有美國能大量生產大豆，而南、北半球的氣候是巔倒的，南、北半球恰好撐起全球一年的需求量，現在你專買巴西大豆，巴西也會供不應求，最後還不是得跟美國調貨或是退掉其他國家的訂單，這樣對中國真有利嗎？

不利！當然不利！因為巴西有可能坐地漲價，而巴西若跟美國買大豆來賣給中國，也肯定要加成。就算巴西把其他國家的訂單都退掉專門賣給中國，那些被退訂的國家會往美國跑，美國根本不會受影響，這樣貿易戰如何能打的下去？自己受損、敵人無傷，再笨的人也不會這麼做，外資就是看好中美貿易戰沒事，才回流美元！但也會因為利多的實現，而再從美元流出，這完全是匯率的考量，而非外資看空台股，後續行情不必太過憺憂，祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師