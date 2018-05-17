富邦媒林啟峰：「今年在B2C仍會是電商龍頭」

富邦媒 (8454) 去年獲利榮登電商龍頭，今年第一季本業也繳出佳績，總經理林啟峰表示：「momo 落後 PChome 六年、落後奇摩 10 年進入電商市場，但現在已經做到第一名，今年在 B2C 也將會是龍頭。」林啟峰認為，momo 獲利的優勢在於客戶組成及商品組合優於 PChome，他指出，momo 主要客群以女性為主，消費主力在美妝、保健食品及居家產品等毛利率較高的產品，且回購、電商品牌忠誠度較高，惟今年第一季 3C 及家電營收比重為由去年的 34% 成長至 37%，因此今年毛利率也將受到影響，但 3C 及家電的佔比以不要超過四成為目標。



除了擴展新業務外，富邦媒今年一大重點則為物流倉儲，林啟峰提到，「本來倉庫坪數輸 PChome，但現在已經沒有差距了。」並已建立自有、合作的機車隊物流，及轉運車隊，目前在實驗區最快可以 2 小時到貨，希望可以藉此加強物流速度。



林啟峰指出，從去年 10 月北區倉庫落成，營收每個月都有 40% 的成長，顯現出倉庫效益，今年 5 月已啟用台南的衛星倉庫，也將在台東設立衛星倉庫，並持續在台南尋找適合的用地，預計建立 2.5 萬坪的主倉。



而富邦媒第一季獲利受到海外投資影響，業外收入大縮水，林啟峰說明，泰國地區由於泰皇逝世因素，電視購物業績也受到影響，而目前泰國經濟已於選舉後逐漸復甦；中國則是因轉投資杜拜的電視購物虧損影響獲利，但由於杜拜該頻道將於 5 月後調整頻道位序，業績有望因此改提升。

