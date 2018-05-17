騰訊(00700-HK)半日升5% 2隻醫療股大漲

在「股王」騰訊(00700-HK)高開下，恒指裂口高開306點，報31416點，期後在騰訊升幅收窄，以及4大內銀股偏軟下，恒指於10時曾跌78點，之後好淡爭持。中午收報31097點，跌13點，跌0.04%。成交626億元。國指亦是高開84點，中午收報12338點，跌102元。
騰訊(00700-HK)首季績優，手機遊戲《王者榮耀》為騰訊重拾王者本色，上季手遊收入的按季增速創自2015年第4季以來最快，集團純利232.9億元人民幣，按年升近61%兼勝預期。騰訊今早以424元開出，一度升逾7%，其後升幅收窄，中午416.4元，升5%，成交4676,8萬股，涉資19.47億元。
工行(01398-HK)中午收報6.79元，跌0.09元，跌1.308%；建行(00939-HK)報8.23元，跌0.843%；中行(03988-HK)報4.22元，跌0.03元，跌0.706%；農業銀行(01288-HK)4.29元，跌0.04元，跌0.924%。
香港醫思醫療集團(02138-HK)與騰訊旗下「企鵝醫生」簽訂戰略合作協議，計劃於香港開設多家全科醫療機構，把企鵝醫生的「智慧診所醫療閉環模式」引入香港醫療市場。此消息令香港醫思醫療集團大升，該股今早以4元開出，曾高見6.85元，收報6.55元，升76.55%。成交4480.9萬股，涉2.32億元。
阿里健康(00241-HK)公布全年股東應佔虧損1.07億元(人民幣.下同)，每股虧損1.16分；不派末期息。由於虧損由去年的2.08億元大幅減少，股價今早以4.47元開出之後，股價拉升，曾高見5.05元的逾一年半年新高，中午收報4.97元，升11.93%，成交8879萬股，涉資4.25億元。
近日有聰明資金投資個別教育股，要留意個別股份已升了不少。睿見(06068-HK)獲德銀首予「買入」評級，今早見7.08元創新高，中午收6.93元，升0.435%；楓葉教育(01317-HK)升3.1%，報12.96元；新高教(02001-HK)創新高，升3.3%，報7.5元；宇華(06169-HK)升1.33%，報5.31元；成實外教育(01565-HK)升1%，報5.15元；中教(00839-HK)升2.38%，報12.9元。
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