佐丹奴國際(00709-HK)一季度銷售額增13.4%至14.57億港元

佐丹奴國際(00709-HK)公告稱，於2018年第一季度之集團銷售額增長13.4%至14.57億港元。在集團銷售額增長的帶動下，集團之毛利增加12.5%，惟部分因毛利率下跌0.5個百分點而抵銷，乃因為渠道組合轉變及中國農歷新年(「農歷新年」)稍遲導緻推廣期較長所緻。集團可比較門市銷售額(「可比較門市銷售額」)及可比較門市毛利(「可比較門市毛利」)在季内分别增加9.5%及8.7%。

於2018年3月31日，集團透過2,414間門市(或2,307,300平方呎零售空間)組成之網絡經營，當中有1,271間為獨立門市。相比2017年3月31日，門市淨增加40間。

集團於季末之存貨增加18.5%至5.07億港元(2017年3月31日：4.28億港元)。存貨流轉日數增加3日至75日。倘不計及收購越南業務的影響，存貨流轉日數將增加1日。

於2018年3月31日，現金及銀行結存(扣除銀行借貸後)增加1.56億港元至13.74億港元(2017 年3月31日：12.18億港元)，按年增長12.8%。增長主要由於來自經營業務的現金流入有所改善。除今年6月的擬派2017年末期股息3.14億港元外，短期内併無大量現金支出。

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