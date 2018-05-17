〈如興股東會〉3大動能挹注 全年營運拚轉盈

牛仔褲代工廠如興 (4414-TW) 今 (17) 日舉行股東會，對於今年營運展望，董事長陳仕修表示，大客戶 Levis 營運狀況好轉、新客戶加入，加上 China to China 策略發酵，今年營運將明顯好轉。法人預期，如興今年可望轉盈。

外界關注如興今天股東會將討論的虧損撥補案，如興預計將辦理減資 11.37 億元，用以彌補截至 2017 年 12 月 31 日止的累積虧損，尤其國發基金也是如興大股東之一，最後仍順利通過減資案。

陳仕修表示，牛仔褲產業在 2014 年是近期最低潮期，不過 2016-2017 年，產業已經開始回升，大客戶 Lveis 截至 2017 年 11 月為止的會計年度，營收已經回收到 56 億美元，創近 20 年來高點。

如興總經理孫瑒表示，除了 Lveis 外，公司在新客戶部分也有所斬獲，包括 Calvin Klein 已經下單出貨，今年預估出貨量約 200-300 萬條，另外 Tommy Jeans 也正在積極開發中。

至於中國市場部分，孫瑒表示，中國已經是全球第 2 大市場，不過就如大家所知，多多少少還是有些貿易障礙，因此公司透過在中國生產，直接在中國銷售，只要是 Made in China，就不用擔心貿易障礙問題。