德昌電機(00179-HK)：美301法案對營業額影響程度不足3%

德昌電機(00179-HK)公佈截至2018年3月底年度業績，公司營業總額達32.37億美元，較上年升17%，未計入收購及匯率變動影響，相關營業額上升8%。公司毛利增6%至7.91億美元，受定價壓力、原材料及勞動力成本以及收購帶來產品組合變化，毛利率下跌2.5個百分點至24.4%。全年派發股息51港仙，較去年升1港仙，公司主席兼行政總裁汪穗中稱，因未來公司有重大資本投資之需要，會審慎考量未來派息比率。

根據美國建議向中國產品啟動301法案額外徵收關稅，適用於公司產品佔總營業額比重不足3%。汪穗中稱，全球趨勢並非是中國或者美國主導經濟，而是可以看到眾多經濟體亦有強勁發展態勢。且從技術方面來說，各國也均處於開放合作關係，而並非閉門造車或與世隔絕。公司CFOJeff Obermayer補充，公司目前與全球客戶均保持良好合作關係，可滿足不同國家地區客戶需要。

汪穗中又指，中美貿易衝突並無法預測未來能出現怎樣的不利情況，但認為中美雙方是互相依存、互相需要的關係，對兩國關係仍持較為樂觀態度。

文：鄒舒惠

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