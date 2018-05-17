台股盤中─被動元件雙利空衝擊下跌 5日線再失守

美股周三收紅，台股今 (17) 日開小紅後震盪翻黑，近期的強勢指標被動元件股受雙利空衝擊重挫，國巨 (2327-TW) 及多檔被動族群亮燈跌停，盤面上以 DRAM、電競概念股、原物料股的塑化及紡織股表現較強勢，大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 翻黑，盤中指數失守 5 日線。

台股今日以 10911.74 點開出，上漲 14.17 點，早盤一度拉升至 10938.63 點，但在被動元件股續弱拖累，加上權值股台積電紅翻黑，股王大立光也再失守 4000 元，雖然鴻海 (2317-TW) 力守紅盤，但大盤指數震盪翻黑，一度下滑至 10853.27 點，失守 5 日線。

被動元件多檔個股被列為警示股，加上市場傳出日系 MLCC 大廠村田製作所 (Murata) 調撥部分產能給台系組裝廠，MLCC 漲勢恐受衝擊，雙重利空衝擊下，被動元件股重挫，國巨在 5/15 衝達千元後出現下跌，今日開低走低亮燈跌停，蜜望實、禾伸堂、華新科等股也是跌停表現。

電子股以 DRAM 的南亞科、觸控股 GIS-KY、TPK-KY、微星、技嘉等股表現較強，傳產股部分，原物料股包括塑化、紡織股也是撐盤要角，被動元件、矽晶圓熄火震盪，指數震盪。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤開小高後往下回檔，由於指數位於相對高檔，呈現震盪整理格局，由於大盤已反彈上漲一段，今日要留意 5 日線是否正式跌破，一旦失守對後市將較不利。