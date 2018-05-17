美股盤後─零售股上漲 推升大盤 道瓊收高62點

零售商 Macy's 公布第一季獲利強勁，帶動零售股上漲，並推升美國股市週三收高。



道瓊工業平均指數收高 62.52 點或 0.25% 至 24768.93。

Nasdaq 指數收高 46.67 點或 0.63% 至 7398.30。

S&P 500 指數收高 11.01 點或 0.41% 至 2722.46。

費城半導體指數收高 19.00 點或 1.41% 至 1370.10。

因第一季財報較預期強勁，Macy's 股價上漲 10.8%。該公司第一季同店銷售上升 4.2%，預估為上升 1.4%。

在 Macy's 股價帶動下，零售股指數上漲 1.6%，創 4 月 10 日以來最大單日漲幅。

Macy's 執行長 Gennette 週三發布聲明說，該公司預期消費者支出持續健康，因而調高會計年度全年的獲利與營收預估。

主要指數自昨日的跌勢中反彈。週二，S&P 500 與 Nasdaq 分別下跌 0.7% 與 0.8%，道瓊則結束了連續八天的漲勢。

股市週二下跌的因素，在於利率上升。美國 10 年期債券殖利率週二觸及 3.095%，創 2011 年以來高點。2 年期債券殖利率亦接近十年高點。

分析師說，殖利率上升，加上美元上漲，使得股市回檔整理。過去二週，美國股市已上漲近 6%。

本月以來，美國股市大幅上漲。本月至週二收盤為止，S&P 500 與道瓊上漲逾 2%，Nasdaq 漲幅達 4%。

分析師說，美國股市未來仍傾向持平至走高，但因通貨膨脹壓力上升，走勢可能震盪。