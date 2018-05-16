〈金管會立院備詢〉年輕人不買股有5大理由 顧立雄一個月內提對策

台股站穩萬點將在下週三 (5/23) 滿周年，但立委余宛如今 (16) 日卻指出， 30 歲以下年輕人投資台股占比不到一成，並提出年輕人不買股的五大理由，要求金管會研議因應之道，對此，金管會主委顧立雄允諾一個月內提出對策。

余宛如表示，據調查，在台股總開戶人數中，30 歲以下占比不到 1 成，50 歲以上超過半數，60 歲以上比率最高，顯示台股的投資人年齡占比已有老化趨勢。

余宛如進一步列出年輕人不買股的五大理由，包括：一、「缺乏理財基本功」，在高中、大學時期，沒有修過理財相關課程或社團經驗；二、「薪水低，沒餘錢投資」；三、「上市櫃公司弊案、假財報」，過去 3 年發生過浩鼎涉嫌內線炒股案、樂陞可轉債案與兆豐銀弊案等，其中樂陞案更波及 1000 股以下的小額投資人近 2 萬人，當中很多便是年輕人，「喜歡遊戲公司，偏偏踩到地雷」。

四、「不發股息」，台股超過 1600 家上市櫃公司中，有上百家公司連續 10 年不發股息；五、「台股具長期成長性的族群不足」，過去 5 年平均營收年成長 30% 者，上櫃公司僅占 2%，上市公司僅占 1.7%。

余宛如提出三個解決方向請金管會評估，包括：一、零股盤中交易；二、成交基礎單位從 1O 股改為一股；三、訂出 KPI、年輕股民占比在一年內要成長 5~10%。

顧立雄表示，從開戶資料來看，目前散戶開戶數不低，台灣散戶占比已較先進國家股市高，政策上不宜再多鼓勵自然人，而應多鼓勵機構法人會比較好；因此，若要鼓勵年輕人，尤其是 30 歲以下的年輕人買台股，不如鼓勵年輕人買定期定額、或 ETF。

根據金管會統計，定期定額投資台股的投資人中，40 歲以下者逾 4 成，41 歲至 50 歲者近 3 成。相較於大盤投資人，以 51 歲至 60 歲者居多，占比約 3 成；41 歲至 50 歲者次之，占比近 3 成；40 歲以下者僅約 2 成多，顯示定期定額投資股票的投資人相對年輕。

另外，金管會也統計，權證投資人的年齡層也相對較年輕，以 31 歲至 40 歲的投資人最多，有 3.88 萬人，其次則是 41 歲至 50 歲者，有 3.23 萬人，21 歲至 30 歲則以 1.65 萬人位居第三高。

ETF 方面，以 41 歲至 50 歲的投資人最多，有 5.83 萬人，其次則是 31 歲至 40 歲的 4 萬 9181 人，另外，51 歲至 60 歲的投資人有 4 萬 9103 人排名第三，與 31 歲至 40 歲投資人人數相當。