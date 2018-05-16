中華電499申辦達百萬件 引爆服務品質爭議 NCC最快下周開罰

電信三雄 499 吃到飽方案引爆全台搶辦熱潮，尤以中華電 (2412-TW) 門市塞爆情況最為嚴重，NCC 今 (16) 日指出，初步了解，光是中華電 7 天的申辦量就達百萬件，針對相關的消費者權益保障及客服能量等爭議，將給業者再次說明的機會，最快在下周開罰；另外，也會注意是否有網速變慢的情況。

中華電無預警推出 499 元吃到飽母親節促銷方案，且不限申辦資格，台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 也跟進引爆 7 天的全台瘋搶 499 風潮，尤其是中華電有許多門市，幾乎每天都是營業到半夜，門市人員忙翻了，中華電雖緊急調度人力支援，且推出分流的改善措施，但還是無法抒解搶辦的人潮。

NCC 在上周五發函，要求電信三雄到會說明，原預計今日委員會討論後將會開罰；NCC 發言人翁柏宗表示，委員會決議要求三大業者針對這次的促銷行為，包括消費者的權益、門市及客服的服務能量，向 NCC 詳細說明有關事前規劃、事中應變、及事後改善措施等。

他指出，要求三大電信業者要提出詳細的說明，做出檢討報告，下周委員會議討論後，將會做出最後的裁決。

翁柏宗表示，這次的資費方案造成客服爆滿，門市的人力更是嚴重不足，民眾等待時間過久，顯然都超出業者的預期，雖然周一曾要求 3 家業者說明，但相關的報告並不夠明確，因 499 資費方案在 15 日才落幕，目前還沒有詳細的資料，因此將要求業者本周再提出詳細說明，最快在下周開罰。

翁柏宗表示，初步了解，中華電 7 天的申辦量達百萬，占 820 多萬月租型用戶 1 成以上，將會確認基地台的建設，實際量測網路速度，了解是否出現網速變慢影響消費者權益。