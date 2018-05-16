〈造紙法說〉永豐餘業外轉盈 Q1純益創近5年新高 禁廢令恐續影響毛利

永豐餘 (1907-TW) 今 (16) 日召開法說會，雖然首季本業獲利率下滑，但在業外收益比起去年由虧轉盈挹注下，歸屬業主稅後純益達 1.1 億元、每股稅後純益 0.07 元，表現優於去年第四季、並較去年同期虧轉盈，獲利創近 5 年同期新高。展望未來，受到中國禁廢令影響，永豐餘第三季前都無法取得低價廢紙，法人預期毛利率恐不易成長。

永豐餘第一季合併營收 178.19 億元，季減 0.8%、年增 14.9%，創同期新高；營業淨利 2.56 億元，年衰 57.1%；毛利率 13.8%、年減 4%，營業利益率 1.4%，年減 2.4%，分創近 4 年半、1 年新低。

永豐餘第一季業外收益達 0.93 億元，比起去年第四季虧損 3.12 億元、同期虧損 4.25 億元大幅轉盈，也讓稅後純益歸屬於母公司 1.1 億元、每股稅後純益 0.07 元，優於去年第四季的稅後純益 0.84 億元，並較去年同期虧損 0.44 億元、每股虧損 0.03 元轉盈，創 2013 年以來、近 5 年新高。

至於業外收益轉盈有三大大功臣，永豐餘發言人殷國堂表示，首先，申豐特用應材第一季營收 9.11 億，因調整銷售策略營收成長 2%，由於主要原料成本微幅下滑，營業淨利較去年同期增加，達 1.06 億元。

其次，營業外收入權益法認列之其他轉投資中，上智生技長期投資於生醫產業，益安授權微創手術醫材予日本大廠，取得權利金收入，挹注營業外收入 5100 萬元；第三、外幣兌換相關利益合計 1.26 億，較去年同期的虧損 4.2 億元大幅改善。

觀察永豐餘旗下三大事業群第一季營運，漿紙事業群第一季合併營收 46.89 億元，受到漿紙價格隨國際行情調升，營收成長 6.8%。

工紙紙器事業群第一季合併營收 70 億元，兩岸原紙及紙器出貨量增，帶動營收年成長 25%。

消費品事業群第一季營收 28.37 億，受到衛生紙漲價預期，消費者需求激增，營收年增 13.2%；但受到國際原物料成本上漲，價格尚未完全反映成本下，三大事業群第一季營業淨利 1.11 億元。

展望未來，殷國堂表示，受中國政府禁廢令影響，價格較低的進口廢紙取得不易，預期到今年第三季以前，都無法取得低價廢紙的進口許可，主要因永豐餘揚州廠去年 7 月排放廢水遭罰，需延遲一年才能再申請廢紙進口許可，待懲處滿一年，永豐餘會立即提出低價廢紙進口申請。