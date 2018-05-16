吃藥喝酒行情再現 權重股萎靡上證50指數跌逾1%

5月16日早盤，滬深兩市低開震蕩，權重股分化，市場維持弱勢調整格局。午後，三大股指震蕩攀升後下挫，臨近尾盤保險、銀行、石油等權重板塊走弱帶動滬指加速下跌，上證50指數跳水，跌逾1%。滬指收報3169.57點，跌0.71%，成交額1746億。深成指收報10701.32點，跌0.43%，成交額2273億。創業板收報1846.67點，跌0.61%，成交額752億。

盤面上，行業板塊普遍飄綠，吃藥行情再現，醫藥生物、啤酒、食品飲料、農林牧漁、休閑服務等行業指數漲幅居前；而計算機、非銀金融、銀行、有色金屬等行業指數跌幅居前。概念股方面，基因概念、海南旅遊島、禽流感等概念板塊漲幅居前；而稀土、富士康概念、中朝經濟特區、工業互聯網等概念板塊跌幅居前。

熱點板塊方面，醫藥生物延續昨日強勁走勢，午後保持高位震蕩，板塊内個股掀漲停潮，海翔藥業、雙成藥業、常山藥業、藥明康德等7股漲停。券商分析師錶示，醫藥行業運行數據向上、上市公司業績穩健增長等基本面向好將有力支撐行情持續。此外，截至今年一季度機構醫藥持倉11.01%，距歷史高位16%-17%仍有相當距離。

食品加工板塊再度集體拉升暴漲，桂發祥(002820-CN)、湖南鹽業(600929-CN)等6股漲停，絕味食品(603517-CN)、莊園牧場(002910-CN)漲逾6%，承德露露(000848-CN)、洽洽食品(002557-CN)等個股均拉升漲近5%。

值得關註的是，啤酒概念板塊連續兩日走勢強勁，隨著世界杯足球賽的臨近，相關板塊受到資金的青睐。同時，進入夏季，啤酒銷售量持續增加，加之年初啤酒行業掀起一波漲價潮，都對啤酒板塊産生提振作用。燕京啤酒(000729-CN)超8%，重慶啤酒(600132-CN)、惠泉啤酒(600573-CN)、珠江啤酒(002461-CN)等多股漲超2%。

從技術指標上看，今日滬指下跌近1%，但指數仍然頑強站在5日均線之上，MACD紅柱比前一交易日有所縮短，KDJ指標在超買之後今日下穿100以下，說明目前市場存在短期指標修復的過程。深成指今日走勢與滬市相似，股指大的形態仍然是橫盤震蕩，後市面臨方向性選擇。近期，創業板指數經過前期微幅陰跌之後短期有再次掉頭向上的迹象，但MACD指標增長緩慢，KDJ指標沒有金叉，後市需要密切關註。

操作上，投資者需要密切關註市場風格的轉化，若創業板藍籌股重回市場重心，成為市場新熱點，可以及時跟進，逢低吸納;對於大盤藍籌股暫時可以觀望，等待其趨勢明朗之後再做決定，再操作不遲。

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