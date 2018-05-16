【異動股】海南板塊走強 羅牛山(000735-CN)漲近9%

今日早盤，海南板塊走強。截至發稿，雙成藥業(002693-CN)漲停漲10.05%報7.23元，羅牛山(000735-CN)漲8.82%報12.34元，大東海A(-CN)漲5.54%報10.85元，海南瑞澤(002596-CN)、海峽股份(002320-CN)、海航創新(600555-CN)漲超3%，海汽集團(603069-CN)、海南高速(000886-CN)、鈞達股份(002865-CN)等個股均拉升漲逾2%。

據海南在線發布，海南小車入戶將實行搖號，5月16日起暫停辦理入戶等手續。此外，羅牛山15日晚間回覆深交所稱，近期因公司對取得海南國際賽馬娛樂文化小鎮項目備案證明的事項進行公告，引起羅牛山股票股價異動波動，總體分析，此次公司股價異動，與項目信息披露有較大關係，但公司不存在利用相關概念有意炒作的違法違規行為，公司治理和内控不存在重大缺陷。總體來說，海南國際賽馬娛樂文化小鎮項目符合公司戰略發展方向，也符合海南省政策導向。

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