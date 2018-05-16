創業家結盟夠麻吉 盼1+1綜效激發營收成長

創業家 (8477) 旗下生活市集今宣布與夠麻吉 (8472) 合作正式展開，即日起生活市集站內所有的商品將零時差的進駐 GOMAJI「宅配購物 +」頻道，透過雙方共同營運將為生活市集在品牌及流量上獲得雙倍的挹注，提升整體市場規模，將帶動營收正向成長。創業家表示，自 4 月 16 日雙方簽約後，第一階段的試營運提前於 5 月 16 日正式啟動，將有效運用雙方 1+1 的曝光資源，挹注新客群帶來訂單量成長，同時也已吸引許多廠商增加其合作意願，並主動擴大行銷力道。夠麻吉則表示，合作後最大的改變為每日新增商品數增加 10 倍，超過 5000 項商品可以一站購足，並達到頻道優化升級體驗。



創業家提到，首季已打出漂亮一戰，獲利較去年同期成長 82.02%，EPS0.83 元，營收獲利皆創下新高紀錄，而「宅配購物 +」頻道的訂單將直接再挹注營收表現，對於第二季起的成長動能如虎添翼，同時，也創造電商市場的正向循環，達到生活市集、GOMAJI、廠商及消費端的四方共好現象。



創業家兄弟共同創辦人郭家齊表示，GOMAJI 擁有超過 500 萬的會員，破百萬 APP 下載數，與生活市集同是國內電子商務類股的上櫃公司，本次強強聯手擴大版圖，將對於電商市場產生全新的變局，並將產品橫跨多平台銷售，擴大銷量規模。



GOMAJI 行銷長吳維豪則提到，「宅配購物 +」頻道與生活市集的結盟可加速開發新產品的時間、快速拓展產品規模，希望透過「聯盟」整合資源藉以提昇競爭力、增加消費用戶數；並專注聚焦在 O2O 領域上，改善消費體驗，建構更完整全面的線上購買、線下體驗的 O2O 平台。

