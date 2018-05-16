美指飆升再破93關口 人民幣中間價16日大貶259點

新浪財經訊 5 月 16 日，人民幣中間價報 6.3745，上一交易日中間價報 6.3486，貶值 259 點。

"恐怖數據" 出爐 美債收益率和美指飆升

15 日晚間被稱為 “恐怖數據” 之稱的美國零售銷售數據出爐，而金融市場行情果然非常 “恐怖”，穩健的美國經濟數據以及美聯儲官員言論引髮美債收益率和美元飆升。

人民幣匯率持穩運行 雙向波動延續

市場人士指出，對人民幣匯率而言，後續美元動向仍是影響市場走勢的關鍵因素，同時中國經濟預期穩中向好、短期資金流入等有助人民幣匯率企穩，預計未來一段時間人民幣兌美元匯率將延續雙向波動格局。

針對美元走勢，興業研究指出，本周美元兌人民幣或延續震盪。一方面，意大利有望順利組閣，從而給予歐元一定的支撐。另一方面，5 月 14 日 MSCI 將宣布 A 股納入 MSCI 指數名單，判斷此次 A 股有望實現一次性納入（基於 5% 納入因子），這將在情緒上利多人民幣。此外，預計美中利差難以趨勢性擴大，因而對人民幣貶值壓力亦有限。

興業研究並表示，近期人民幣升值空間同樣有限。一方面，美元指數趨勢性下跌需要一個 “導火索”；另一方面，從技術分析來看，下方 60 日均線處存在一定支撐，倘若突破，再向下可能回到 4 月下旬美元兌人民幣升值波段的起點，但整體仍維持區間震盪。