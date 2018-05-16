岱宇Q1每股虧1.12元 開盤股價嚇趴 一度跌停

家用健身器材廠商岱宇 (1598) 第一季營收改寫歷年同期新高，年增率超過 36%，不過，在中國錫頓戶外家具銷售毛利偏低，擴大綜合格鬥 UFC 品牌與 SPIRIT 品牌新飛輪產品導致營業費用增加下，稅後淨損 0.96 億元，每股虧損 1.12 元，遠低於市場預期，今日開盤跳空跌停，隨後雖打開，跌幅仍高達 8%。展望 2018 年第二季，雖逢傳統健身器材產業淡季，但岱宇看好旗下品牌於家用、商用與醫療復健等三大業務領域皆將有所斬獲。在商用健身市場策略，已於第一季成立英國、西雅圖子公司，有助推動 SPIRIT 品牌商用系列及 Johnny G 新飛輪產品、綜合格鬥 UFC 新品牌的銷售業務，此外，看好中國政府持續推動「十三五老齡事業發展和養老體系建設」與「健康中國 2030」等計畫，亦同步於北京成立子公司，目前亦積極與數家地產公司接洽進軍中國醫療復健中心，以期複製與日本 InterReha 合作的成功經驗。



此外，岱宇董事會決議並通過處分台灣詠安廠，預估處分金額在新台幣 2 億元以上，並授權董事長全權處理，將對整體營運有獲利貢獻，既有生產未來將規劃移至台灣、中國兩岸生產基地，以發揮整合最大綜效。



第一季合併營收 15.19 億元，在主力品牌 SOLE 出貨增溫，以及第一季仍處錫頓金屬製品之戶外家具銷售旺季下，順利改寫歷年同期新高水準。不過，毛利率較去年同期明顯下降至 23.94%，主要來自於中國錫頓戶外家具銷售毛利低於整體健身器材毛利表現，但隨著第二季北美 SOLE 品牌整體接單表現較去年同期大幅增加三倍，以及綜合格鬥 UFC 新品牌於 5 月起將開始產生銷售挹注，皆有助於帶動第二季整體獲利表現較第一季明顯提升。



此外，為擴大綜合格鬥 UFC 品牌與 SPIRIT 品牌新飛輪產品，並持續調整德國 CARDIO fitness 通路營運體質，使得營業費用較去年同期有明顯的提升、以及匯率波動影響等干擾，第一季稅後淨損 0.96 億元，每股稅後淨損 (EPS)1.12 元。

