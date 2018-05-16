岱宇Q1虧損擴大 股價一度重挫跌停

健身器材廠岱宇 (1598-TW) 第 1 季受到新品牌加入，營收雖衝高 15.19 億元，但稅後仍是虧損 0.96 億元，每股稅後虧損 1.12 元，利空打擊股價表現，盤中一度重挫跌停。

岱宇董事會決議，擬處分台灣詠安廠，預估處分金額逾 2 億元，該廠主要生產小型健身器材等相關零部件、配件等，未來將規劃移至台灣、中國兩岸生產基地，以發揮旗下彰化全興廠、中國東莞廠與嘉興廠生產基地等整合最大綜效。

岱宇今年第 1 季受到新品牌加入，營業費用增加，以及新台幣升值的因素影響，單季營收雖然衝高到 15.19 億元，改寫歷年同期新高水準，並較去年同期成長 36.6%，不過稅後仍虧損 0.96 億元，每股稅後淨損 1.12 元。

岱宇中國嘉興廠去年底併入以強化產能結構規劃，目前已有 1 條產線投入生產，未來將規劃擴充旗下 XTERRA 品牌的電動跑步機、室內健身車與醫療復健等產線，且陸續在今年將原東莞廠舊有產線全數遷移至嘉興廠生產，同時持續強化彰化全興廠智慧製造自動化生產管理，以提升集團整體生產效益。

展望第 2 季，岱宇表示，雖然是傳統淡季，不過公司在家用、商用與醫療復健等三大業務領域都有新品牌及新產品效益，其中在商用健身市場，已於第 1 季成立英國、西雅圖子公司擴大歐、美地區商用健身器材銷售表現，有助於順利推動 SPIRIT 品牌商用系列及 Johnny G 新飛輪產品、綜合格鬥 UFC 新品牌的銷售業務。

醫療復健部分，岱宇則是看好中國政府持續推動「十三五老齡事業發展和養老體系建設」與「健康中國 2030」等計畫，將帶動中國大健康市場龐大發展機會，也同步於北京成立子公司，目前亦積極與數家地產公司接洽進軍中國醫療復健中心。