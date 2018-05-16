堡達(3537)、佳凌(4976)、台泥(1101)、台勝科(3532)

堡達 (3537)：受惠於漲價效應，首季毛利率達 16.08%、營益率 8.97%，稅後純益 3586 萬元，年增率 367.29%，EPS 0.74 元，創下歷年同期新高，並優於同業，法人預估今年 EPS 挑戰 3 元；激勵近日股價大漲，創波段新高。

佳凌 (4976)：積極布局車用鏡頭，公司擬擴增玻璃鏡頭產能 4 至 5 成，除了台灣之外，越南及中國也是擴產地點選項之一，該投資案最快月底有望拍板定案；激勵股價大漲，突破季線位置。



台泥 (1101)：受惠中國水泥市場價格上漲，首季稅後淨利 29.45 億元，年增 253.88%，創單季同期歷史新高，EPS 達 0.69 元。在中國嚴格執行錯峰生產政策，強化供給側改革下，價格還有上漲空間，因此第二、三、四季的營運應會持續穩定成長；此外，轉投資和平電力從第二季開始貢獻獲利。在基本面好轉之下，近期獲外資買盤青睞，激勵今日股價跳空開高，衝上 47.3 元，創波段新高。



台勝科 (3532)：日前董事會決議辦理現金減資，減資幅度達 50%，每 1,000 股換發 500 股，並退還股款 5000 元。再者，矽晶圓嚴重缺貨，日前龍頭廠 SUMCO 表示，矽晶圓缺貨情況恐延續到 2021 年。





