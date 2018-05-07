1942年投資股票 巴菲特：1萬美元如今會變5千1百萬美元

「股神」巴菲特週一 (7 日) 對 CNBC 表示，若有人在 1942 年，投資 1 萬美元，買大盤指數基金，現在的價值，會高達 5100 萬美元。

根據 CNBC 報導，巴菲特說，他在 1942 年 3 月 11 日，買下人生中首張股票，「這是我當時做過最棒的事情」。

當年，巴菲特在父親協助下，以 38.5 美元，買進 Cities Services 公司 3 單位股票；4 個月後，受市場悲觀情緒影響，他賣掉持股，獲利超過 5 美元。

事後看來，這個決定是錯誤的，因為 Cities Services 的股價，在 4 年後，攀上 160 美元。

據巴菲特估算，如果在 1942 年，投資 1 萬美元，購買標普 500 指數基金 (當年還沒有這種產品)，到了 2018 年，其價值會增至 5100 萬美元。

巴菲特指出，買下首張股票以來，美國經歷了 14 任總統領導、二次世界大戰、古巴飛彈危機，以及 911 恐怖攻擊。

他強調，你必須相信，美國終將獲勝；自 1776 年以來，美國不停的在進步，「反而是每天的新聞頭條，都讓人感到很糟糕。」

巴菲特稱，多數人對於股市漲跌很有感，「當他們自認比鄰居聰明，但鄰居卻賺了更多錢時，就很令人沮喪了。」