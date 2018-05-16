白宮顧問：中興通訊(00763-HK)並未擺脫處罰

15日，外電引述美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)在華盛頓參加Axios活動時表示，中興通訊(00763-HK)並未擺脫因其違反美國制裁協議而面臨的懲罰，總統特朗普只是指示商務部長羅斯(Wilbur Ross)「再研究一下」。

他續稱，問題不是簡單地讓中興免於處罰，但也許會採取措施讓中興恢復營運，這是執法的問題，與貿易形勢無關。

13日，特朗普推特發文向中興拋出橄欖枝。他表示，已經指示商務部幫助中興「回到正軌」。14日，白宮副發言人拉傑．沙阿在例行記者會上表示，特朗普總統已下令美商務部基於美國的法律法規處理此事。與此同時，美國東部時間14日，美國商務部長威爾伯羅斯表示，美方願意盡快改變對中國手機製造商中興通訊的銷售禁令，並會開始研究是否有解決中興問題的「替代方案」。

庫德洛稱，特朗普在處理貿易談判時確實考慮了經濟、國家安全問題，而中美兩國都希望緩解朝鮮半島的緊張局勢，這可能是特朗普對中興通訊問題考量的一部分。

他強調，中國必須全面改革其貿易政策，包括允許美國在華設立獨資公司以及消除對美國工業的貿易壁壘，特別是農業關稅。

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