習近平：中國自主擴大開放新一輪舉措將盡快落地

據央視新聞聯播消息，國家主席習近平15日在人民大會堂會見博鳌亞洲論壇理事長潘基文。

習近平指出，博鳌亞洲論壇成立於本世紀初，其初心就是亞洲國家聯合自強、共迎挑戰、提升亞洲影響。論壇的使命和宗旨，就是推動亞洲經濟一體化，促進地區國家同世界各國交流合作，實現互利共赢。論壇的成立和發展同中國改革開放進程相生相伴。希望論壇與時俱進，聚焦亞洲和新興市場經濟體，關註世界發展重大現實問題，為破解發展難題、完善經濟治理、實現可持續發展提供新理念、新思路、新辦法，為推動中國和世界共同發展繁榮發揮積極作用。作為東道國，中國將一如既往支持論壇理事會工作，支持論壇不斷提升影響力。

習近平強調，當前國際上不穩定不確定因素日益增多，新問題新挑戰層出不窮。是開放還是封閉?是創新還是守舊?是共赢還是零和?亞洲各國和國際社會需要作出正確抉擇。我在博鳌亞洲論壇2018年年會上明確告訴大家，經濟全球化是不可逆轉的時代潮流，世界各國的前途命運從來沒有像今天這樣息息相關、緊密相連。面對經濟全球化中出現的問題，因循守舊不是辦法，多邊協調才是出路。

習近平指出，中國開放的大門不會關閉，隻會越開越大。我們將在開放的環境中適應開放，在開放的環境中赢得發展。我們將堅定支持多邊主義，維護多邊貿易體製，構建開放型世界經濟，緻力於推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共赢的方向發展。我在今年論壇年會上宣布了中國自主擴大開放新一輪舉措。這些舉措將盡快落地，為亞洲和世界帶來更大發展機遇。

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