民航局：鼓勵航空公司進入北京新機場，對國際航線予以傾斜

5月15日，在中國民用航空局(下稱：民航局)例行新聞發布會上，對近期發布的《國際航權資源配置與使用管理辦法》(《辦法》)和《北京“一市兩場”國際航權資源配置政策》(《政策》)，民航局運輸司司長劉鋒進行了解讀。

針對這兩份文件，劉鋒介紹，根據《辦法》和政策的有關規定，民航局將從以下方面推進北京“一市兩場”航權資源配置工作：

第一，按照“同一市場”原則開展北京“一市兩場”國際航線航權資源配置工作。北京新機場和首都機場被視為一個航點，即：由首都機場和北京新機場出發至同一境外航點的航線視為同一航線。

第二，在北京新機場運營的航空公司，其在首都機場運營的國際航線航班，於新機場投入運營後四年内全部平移至新機場，併持續持有已獲批的國際航權。

第三，對北京新機場國際航線發展予以政策傾斜，鼓勵航空公司積極進入北京新機場經營，有序放開市場空間充足且我國航空公司運力份額不佔顯著優勢的遠程國際航線。支持航空公司申請至北京新機場始發的國際航線，支持北京新機場國際航線網絡的拓展。

此前的5月2日，民航局印發了《國際航權資源配置與使用管理辦法》和《北京“一市兩場”國際航權資源配置政策》，重點是實施國際航權分類管理、促進適度競爭、建立量化管理體系、強化事中事後監管等。主要内容包括：

一是分類配置國際航權資源。《辦法》根據航權的開放程度，將我國的國際航權資源分為一類國際航線和二類國際航線的航權資源，分别採取不同的準入管理政策。

二是漸進打破“一條遠程國際航線一家承運人”的規則。《辦法》確定了漸進式開放二類遠程國際客運航線新增承運人的準入標準。

三是明確航權資源配置遵循的原則併建立量化指標體系。國際航權資源配置遵循公共利益最大化、樞紐建設、有序競爭、效率最大化和提升綜合競爭力5項原則，建立了由消費者利益指標、樞紐發展指標、資源使用效率指標、企業運行品質指標四個維度16項子指標組成的指標體系。

四是嚴格航權使用管理。在航權使用的規範性方面，《辦法》明確了航空公司不得擅自暫停或終止國際航線運營,確保國際航線經營的穩定性;在航權使用的充分性方面，《辦法》重點監測國際航線開航情況，嚴肅處理不按期開航、航權使用效率低下等行為。

《政策》共9條，依據《辦法》的有關規定，具體明確北京“一市兩場”國際航權資源配置政策，主要是明確了北京新機場的主基地航空公司、航空公司在首都機場運營的國際航線平移至北京新機場的過渡期安排，航空公司申請兩個機場國際航權時的賦值規定，以及涉及北京新機場的國際航權使用管理規定等。

為充分發揮北京新機場的戰略作用，統籌實施北京“一市兩場”國際航權資源配置工作，《辦法》和政策在航權配置指標的賦值上對航空公司開辟新機場的國際航線給予了適度傾斜，尤其是北京新機場投入使用前，航空公司申請新機場的二類國際航線航權時，對基地公司與中轉比重兩項指標採取了有利於北京新機場的賦值方法。這些支持政策，將有利於北京新機場盡快構建起通達全球、覆蓋周邊的國際航線網絡。

“這里需要明確的是，具備國際經營範圍的航空公司都可以參與北京市場的經營，其中一類國際航線放開市場準入，二類國際航線若涉及多家競爭的，依據《辦法》中承運人準入原則和量化指標體系進行綜合打分排序，將航權資源向能夠促進消費者利益最大化、樞紐建設貢獻大、航權使用率高、運行品質好的航空公司傾斜。東航和南航將入駐北京新機場，作為基地航空公司，東航和南航將在新機場投入運營4年内，將其在首都機場運營的國際航線航班平移至北京新機場，併根據《辦法》申請北京新機場始發的國際航線。” 劉鋒說，製訂《辦法》旨在建立健全公平、公正、公開的國際航權資源配置機製，做到條件明確、程序清晰，量化評定，通過這個《辦法》最大限度地減少自有裁量權。

劉鋒錶示，民航局將充分發揮北京新機場“國家發展一個新的動力源”的戰略作用，綜合推進北京首都國際機場和北京新機場兩個大型國際樞紐機場建設，鼓勵航空公司根據自身的國際航線規劃、運營保障能力以及市場需求適度競爭，差異化發展，積極投身到北京“一市兩場”大型國際樞紐建設，構建起結構更合理、覆蓋更廣泛、服務更全面的國際航線網絡，促進我國國際航空運輸高質量發展，為我國新一輪對外開放做出積極的貢獻。

來源：澎湃新聞

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