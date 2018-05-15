【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美股電子盤反轉下跌之下，使得台股中止連續七日上漲記錄，終場加權指數下跌 77.66 點，跌破 10900 點整數關卡，但技術面上依然呈現多頭格局，而外資在現貨部分賣超 9.13 億，合計三大法人現貨淨賣超 20.91 億。

《國際金融市場焦點分析》

周一早盤在歐元及英鎊領漲下，美元延續上周的回檔走勢，不過晚間美國商務部長羅斯表示，美國將繼續與歐盟就鋼鐵關稅進行磋商，希望能和歐盟就關? 豁免達成合理的協議，此番談話激起了市場對全球貿易關係的樂觀情緒，美元快速收復跌幅並轉為上漲，另一方面川普改口表示將幫助中興通訊盡快恢復運作，也被視為中美貿易關係改善的徵兆，道瓊指數受到激勵連續八個交易日走強。

《國際商品市場焦點分析》

周一 OPEC 月報顯示全球原油庫存持續消化，已逼近五年均值，激勵油價反彈走高，不過美國 EIA 報告顯示美國頁岩油產量持續攀升，活躍的頁岩探勘井數量也增加，因此限縮了 WTI 期貨的漲幅，相對於布侖特原油再創逾３年新高，表現較為弱勢；美股持續走強，美債殖利率攀升，加上美元終止近期連三日跌勢反彈，金價未能延續上周反彈走勢，震盪收低。

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