【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

指數連漲 8 天後，今開高走低收黑 K

【矽晶圓】【被動元件】上漲後，【整流二極體】強茂強鎖漲停！

【盤勢分析】

中美貿易戰似乎出現轉機？但美股已來到相對高點囉！而台股短線上成也鴻海敗也鴻海，但這都是短期的現象，主要還是要看外資是真回頭買台股還是假回頭？另 A 股入摩，也要觀察資金的盤擠效應！總之行情來到 11000 點，就是要步步為營！本波行情從上上週四台灣 50KD 低檔背離，上上週五黃金交叉，到加權上週一的黃金交叉，今陷入震盪，能不能繼續走【延續波】？行情都不要猜，LINE 會即時解盤相關行情可搜尋ＦＢ【台股龍捲風】或 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日加權日 KD 黃金交叉些許收斂 (由上上週率先轉強的台灣 50 策動)，指數下跌 77.66 點，週 KD 目前仍有機會黃金交叉 (週五確認)！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，指數震盪走跌，主因 2317 鴻海昨漲今跌，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【塑化】【PA】【整流二極體】【PCB】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是：發散→收斂→盤整→再發散，反彈格局從小漲到大漲再到漲不動，潮起就會潮落！指數第一道關卡 60MA 已越過，並順勢翻揚向上，但接近了 11000 的心理關卡 (今高 10978) 順勢壓回

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (高 604 元)，5483 中美晶 (-10)，6182 合晶 (-0.8)、3532 台勝科 (-3.5)，3707 漢磊 (-0.9)、3016 嘉晶 (+3.6 元逆勢)，當昨日全市場大家開始再討論矽晶圓時，今普遍震盪，其實這族群就是長線保護短線，高出低進

◎【被動元件】：2327 國巨 (高 1000 收 1000 漲停板再創歷史高，主因 4 月份 EPS7.43 元)、2492 華新科 (+28 漲停板)、2456 奇力新、3068 美磊 (+5.6)、6173 信昌電、3026 禾伸堂 (+23 元盤中漲停板)、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、8043 蜜望實 (+4.6 漲停板)、6449 鈺邦、2428 興勤、6284 佳邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅 (+3)、5255 美桀，留意法人進出

◎ PCB：6153 嘉聯益 6141 柏承 2367 耀華 3037 欣興 4939 亞電 8039 台虹 2313 華通 3645 達邁

◎ 塑化族群：1305 華夏、1309 台達化、1312 國喬、1314 中石化、1326 台化，留意國際原油價格！

◎ 比特幣 (asic) 概念股：6150 撼訊(盤中漲停)，3661 世芯、3228 金麗科(+0.35)、3035 智原(-0.6)，3443 創意、5386 青雲(+1.1)、2425 承啟(+2.7 漲停板)、2465 麗臺、2376 技嘉(+1.6)、3515 華擎、2399 映泰、2377 微星(+1)，留意比特幣走勢(5 月 14 日到 16 日 Blockchain Week)

◎ PA 三雄：3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科，可關注 LUMENTUM 及 AMS AG 股價

◎ 整流二極體：2481 強茂 (+5.3 漲停板)、5425 台半 (+1.4)、5305 敦南 (+0.4)、6573 虹揚、3675 德微，此族群也有調漲報價的題材可留意