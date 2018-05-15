【日盛投顧】創高後量縮拉回，終止連七紅走勢

◆盤勢分析

1. 周二美股四大指數延續強進走勢，惟尾盤漲幅收斂，漲幅介於 0.11%~1.26%。晨間亞洲股市呈現開高後回落，台股早盤以小高盤開出，因盤中在 2330 台積電，2317 鴻海、2882 國泰金等權值股走弱，指數震盪翻黑。最終指數下跌 77.66 點，收在 10,874.73 點，跌幅 0.71%，成交量小幅擴增至 1,531.55 億元；OTC 指數下跌 0.6%，收在 152.57 點。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股緩步走揚，目前短天期均線逐漸翻揚。

(2) 量能：周二為帶量黑 K 棒，吞噬周一小紅十字，中止台股連七紅走勢，短線指數將轉為整理格局。

(3) 技術指標：KD 指標黃金交叉且開口擴大，MACD 持續翻揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 20.91 億元；外資 - 9.13 億元、投信 - 1.84 億元、自營 - 9.93 億元。

權值股拉回整理，被動元件、MSCI 新增股、風電逆勢走漲

1. 電子類股

(1) 被動元件：

指標龍頭 2327 國巨 4 月 EPS 7.43 元，優於市場預期，法人持續調高目標價，股價盤中觸及 1000 元，改寫被動族群股價新高紀錄，2492 華新科、3026 禾伸堂盤中急拉漲停價位，但整體族群收盤普遍呈現漲幅收斂。

(2)MSCI 新增股票：

晨間 MSCI 宣布季度調整，標準指數新增 2492 華新科，且中小型指數將新增 10 檔小型股，包括 2031 新光鋼、2367 燿華、2388 威盛、2481 強茂、3708 上緯投控、6153 嘉聯益等周二股價表現優於大盤。

(3) 顯卡：

2425 承啟首季財報亮眼，早盤急攻漲停，帶動顯卡相關的 6150 撼訊、2399 映泰、2465 麗臺逆勢抗跌。

2. 非電子類股

(1) 風電：

風電股逆勢揚帆，指標股 3708 上緯投控快速漲停，2208 台船、9958 世紀鋼、1514 亞力、1589 永冠 - KY、2013 中鋼構盤中漲幅超過 3%。

(2) 紡織：

1457 宜進因處分花壇廠房，1Q18 入帳，推升首季 EPS1.58 元，股價上漲超過 4%；帶動子公司 1413 宏洲上攻至漲停價位。