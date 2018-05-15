【豐銀投顧】中國昇龍拳強？還是美國牛角尖？

◆盤勢分析

從美股昨晚的表現來看，美股漲勢將要進入到短線震盪，配合川普對於恢復中興通訊的業務，或許也可以解釋為短線的利多出盡，不過，從近期美股反彈的狀況來看，雖然是量縮的反彈卻也已經越過前波高點，因此美股短空趨勢扭轉，暫時可以解除危機，接下來在美股的超級財報週的利多之後還有什麼消息可以刺激美股上漲？就現階段來看，只有資金面的利多可以期待，美股近 2 年多以來都是以實施庫藏股來維護股價，才能讓美股在高檔強勢震盪。

過去美國企業稅相對較高，因此有不少企業都利用弱勢美元、低利率的優勢向市場舉債，籌措資金來進行維護股價，無形之中卻把美股的槓桿給拉高，今年第一季在 S&P500 大企業請加 @ozo5468n 中實施庫藏股的現象一樣明顯，正所謂上漲靠錢堆，不做資本支出卻只擔心股價會下跌的市場，當獲利表現真的出現衰退時，沒有基本面的支撐，股價就只能隨風吹落，今年預估美股實施庫藏股的金額將來到金融海嘯以來的最高峰，預估金額將達到 8452 億美元，而按照過去的執行率平均有 7-8 成的水準來看，將可能帶動美股在未來出現一波漲勢，不過，當這些庫藏股的資金來自於舉債的時候，將會隨著 FED 今年的升息而出現去槓桿的效應，所以理論上可能出現的漲勢就會有打折現象，甚至是回檔修正，所以美股還得留意未來資金緊縮的風險。

而中國現在正面臨著資管新規頒佈之後的調整期，這波的資管新規總計影響到的規模高達百兆人民幣，稍微把重覆計算的部位扣除也約略有 60 兆人民幣，換算成美元約有 10 兆美元，這股資金單純只是來自於中國內部的資金的重新配置，並非如同美股的舉債，所以如果單就資金動能來選擇投資市場，中國股市很明顯是完勝！再配合上資管新規中要打破剛性兌付，造成企業債引動中國債市回跌，部份資金到股市中卡位，讓中國股市出現破底翻的架構，只要能不再破低，則中國股市再戰前高的機會很大！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

