【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

開高走低，終結日線連七紅，10900 整數關卡亦失守！

今日台股開小高，九點半過後往平盤以下做下殺，失守了昨日才攻上的 10900 整數心理關卡，終場收在最低點，下跌了 77 點，收了一根帶上影線的長黑Ｋ，而今日震幅有 103 點之多，仍堅守在各個均線之上，而目前短線上五日線與十日、月線、季線、半年線形成黃金交叉格局；另十日線與年線重新形成黃金交叉，目前下檔有五日線、十日線、月線、季線、半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1528 億，較昨日比較有些微成長，顯示投資人心態仍然顯示為保守狀態；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◇ 今日盤面焦點:

台股類股今天呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是電器電纜類股，跌幅達 4%，其他電子、油電燃氣、玻陶也跌逾 2%，電機機械、觀光、光電、橡膠、造紙等也跌逾 1%，塑膠、半導體、汽車、金融、其他類、電腦設備、紡纖、通信網路、鋼鐵、航運等也均收黑。

至於逆勢上漲類股則以電子零組件漲幅最高，達 2.5%，生醫、電子通路、化學生醫、貿易百貨、水泥、建材營造、化學、食品等也均收紅。

電子三雄今天全面走弱，其中台積電因為遭 MSCI 調降權重，儘管開盤還力撐在平盤之上，不過中場賣壓開始增加，盤中還一度跌破 230 元大關；鴻海也因為第 1 季財報不如去年同期，股價開盤不久隨即明顯拉回，終場以今天最低點 86 元作收，跌破季線。股王大立光儘管一度抗跌，但仍不敵賣壓湧現，終場也以今天最低點 4090 元作收。

矽晶圓族群今天也拉回，族群股王環球晶在衝過 600 元大關後就拉回，拖累中美晶、合晶也走跌，僅嘉晶抗跌。

至於被動元件、風電、生醫及挖礦概念股則相對抗跌，其中被動元件龍頭廠國巨今遭分盤交易，但是仍擋不住追價買盤，中場就一度亮燈漲停，站上 1000 元大關，也刷新之前由禾伸堂所創下的 999 元被動最高價紀錄，並帶動華新科、蜜望實、堡達等漲停，大毅、禾伸堂、聚鼎、日電貿等也漲逾 3%。

風電族群則是受惠於上緯投控列入全球小型指數成分股，股價強勢漲停，帶動大亞、台船、新光鋼、中鋼構、永冠 - KY、世紀鋼等也漲逾 1%。

生醫族群也因為大盤走弱，吸引避險資金湧入，包括邦特、康聯 - KY、保瑞均亮燈漲停，鐿鈦、聯亞藥、益安、生達、科妍、心悅、中裕等漲逾 4%。

挖礦概念股由承啟漲停帶動，撼訊尾盤一度也漲停，微星、映泰、青雲及技嘉也均收紅。