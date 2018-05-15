美國商團在涉華聽證會前密集建言反對美對華關稅計劃

新華社5月14日消息，美國貿易代錶辦公室14日發錶聲明說，該機構將於15日至17日就美方對500億美元中國商品加徵關稅的建議舉行公共聽證會。美國主要商界團體近日紛紛提交書面意見，強烈反對美國政府單邊執行對華關稅計劃，警告加徵關稅將損害美國製造商、出口商和消費者利益。

美國貿易代錶辦公室依據“301調查”結果，於4月3日建議對來自中國的價值約500億美元進口商品加徵25%的關稅，主要涉及信息和通信技術、航天航空、機器人、醫藥、機械等行業。

根據美國貿易代錶辦公室最新公布的聽證會日程，今後三天來自美中商界、律所、智庫、行業協會等領域的120多名代錶將出席聽證會併陳述意見。

美國聯邦政府法規網站的信息顯示，截至5月14日，美國貿易代錶辦公室已收到2700多份有關對華關稅建議的書面意見，其中絕大多數都反對美國政府對中國商品加徵關稅。

美國主要商界團體在書面意見中警告加徵關稅對美國經濟和企業弊大於利。美國商會在書面意見中說，加徵關稅是對美國企業和消費者的“隱性徵稅”，將會破壞全球供應鏈併損害美國製造商和出口商的競爭力，而且單邊關稅策略在美國歷史上從未成功過，往往會造成就業損失等不利後果。

美中貿易全國委員會在書面意見中錶示，單邊關稅措施不僅不能解決美中貿易問題，反而會對美國企業和消費者造成實際的經濟損害。美國全國對外貿易理事會也認為，加徵關稅將損害美國製造商、服務提供商和消費者利益。

美國全國零售商聯合會在書面意見中錶示，對華關稅建議清單將直接影響美國消費者購買電視機、顯示器等家電産品，關稅帶來的成本上升會傳導給零售商，併最終轉嫁給消費者。

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