麗珠醫藥(01513-HK)回購並註銷9萬股限製性A股

麗珠醫藥(01513-HK)公告稱，公司已於2018年5月11日在深圳證券交易所，分别以每股人民幣14.08元和每股人民幣18.16元回購首次授予的77,774股限製性股票和預留授予的12,324股限製性股票，合共回購公司90,098股限製性股票(「已回購A股」)。應付回購事項的購買價合共為人民幣1,318,861.76元，扣除代扣代繳個人所得人民幣17,988.60元後，實際已付回購事項的購買價合共為人民幣1,300,873.16元。已回購A股佔緊隨回購事項前公司已發行總股本約0.0163%。
根據回購事項，已回購A股已於2018年5月15日註銷。在回購事項完成後，公司已發行總股本總額將由553,231,369股減少至553,141,271股(包括363,872,503股A股及189,268,768股H股)，公司的註冊資本將由人民幣553,231,369元減少至人民幣553,141,271元。
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