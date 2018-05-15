茂達打入無線充電領域 出貨逐季揚

電源管理晶片業者茂達 (6138) 報喜！所推出的無線充電板 (Tx) 用 Gate Driver 電源管理 IC，並已經開始量產出貨，公司更預計今年出貨可望逐季走揚。無線充電已經成為手機與平板的新主流趨勢，不單蘋果積極採用，三星、LG 也力挺，就連小米等大陸品牌安卓陣營都將自今年起大舉導入，尤其今年下半年將有為數可觀的新上市智慧型手機將配備無線充電機制。



而研調構 HIS 更預估，具備無線充電功能的電子產品，在明年的數量將達到 10 億套，到了 2022 年更一舉上看 20 億套，顯見無線充電是為來電子產品的充電新趨勢，蘊含商機更是龐大。



搭上該股潮流，茂達今年第一季推出應用在無線充電的 Gate Driver 電源管理 IC，主要應用在控管電流輸入及輸出等用途，也順利打入無線充電解決方案製造商當中，隨接單情況來看，今年出貨將逐季成長，並成為帶動今年營收與獲利成長的新動能。



此外，茂達公告今年 4 月合併營收 3.59 億元，年增 18.6%，累計今年前四月合併營收為 15.09 億元、年增 20.2%，第二季營收將優於首季，而第二季獲利更將明顯優於首季。