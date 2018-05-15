多方並進 證交所赴日、港、韓推廣臺灣資本市場

為擴大我國資本市場規模，協助上市公司國際化及提升臺灣資本市場能見度，證交所於今 (15) 日至 18 日四天分別前往香港、韓國及日本等地辦理引資活動，證交所此次招商行程將係與富邦證、凱基證合作，證交所總經理簡立忠、副總陳麗卿領軍。今日至 18 日，證交所與富邦證券共同於香港、東京舉辦臺灣投資說明會，安排光寶 (2301)、台達電(2308)、宏碁(2353) 等 10 餘家上市櫃公司與機構投資人會談，介紹臺灣資本市場近期的表現，分從上市、交易、產品及公司治理等面向，說明證交所近期發展策略。



明 (16)、後(17) 兩日，證交所同時將參與凱基證，韓國三星證券 (Samsung Securities) 合辦之海外投資說明會，偕同台光電 (2383)、為升(2231)、胡連(6279) 以及精測 (6510) 等四家上市櫃公司前往韓國首爾。



證交所繼 3 月赴日本參加 IR Festa、4 月赴新加坡舉辦臺灣投資說明會及 5 月的日、港、韓招商引資活動後，多元的面向介紹臺灣產業前景與優勢，以及個別公司的競爭力，期能吸引更多海外資金投資臺灣，提升資本市場的國際能見度。