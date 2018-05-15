帆宣Q1獲利逾2億元 EPS 1.18元 後續營運持續增溫

半導體與面板設備工程龍頭帆宣 (6196) 公布今年首季成績單，單季稅後獲利 2.09 億元，季減 12%，EPS 1.18 元，後續營運可望逐步增溫；此外，鴻海集團旗下 IPC 大廠樺漢 (6414) 則成功收購帆宣逾 51% 股權。帆宣第一季成績單，營收 55.49 億元，毛利率 11.67%，營益率 4.43%，稅前獲利 2.43 億元，本期淨利 2.07 億元，稅後獲利 2.09 億元，年增 34.72%，但季減 12%，單季每股淨利 1.18 元，為近 13 季新高。



帆宣是國內設備工程業者，在高科技設備材料銷售、自動化供應系統、整合系統，以及客製化設備研發製造等四大類市場站穩腳步，尤其後起的客製化設備研發製造業務，業績逐年呈現明顯增長，並看好大陸新的 10.5 代廠與 12 吋半導體廠建置所帶入的商機。