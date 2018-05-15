台股盤前－外資認錯連4買 萬一大關近在咫尺 520前蓄勢挑戰前高

外資連 4 買超回補權值股達 207 億元，激勵加權指數昨 (14) 日大漲 93 點、收 10952 點，外資買盤回籠，今天再戰 11000 點已近在咫尺，若量能穩健擴增，台股 520 前後，將蓄勢挑戰今年高點 11270 點。

外資慘遭軋空，近期認錯回補權值股，外資昨天買超 85.76 億元，外資近 3 個交易日約回籠 207 億元；投信賣超 0.67 億元，自營商買超 11.02 億元，三大法人合計買超 96.11 億元。

加上道瓊工業平均指數連續第八天上漲，道瓊工業平均指數昨收高 68.24 點或 0.27% 至 24899.41。Nasdaq 指數收高 8.43 點或 0.11% 至 7411.32。S&P 500 指數收高 2.41 點或 0.09% 至 2730.13。費城半導體指數收高 17.04 點或 1.26% 至 1367.50。每股四大指數全數上漲也將為多頭打下強心針。

今天觀盤重點首先仍在股后國巨，國巨昨天以漲停 913 元作收，上漲 83 元，市值突破 3200 億元，短短三日市值大增 504.9 億元，今天若再拉一根漲停板，將正式突破千元，台股有望見到「雙千金」，並帶動高價股行情。

鴻海昨日公布首季財報，受傳統淡季影響，單季獲利季減逾 66%，每股純益 1.39 元，為近五年同期低點，低於多數外資預期，但毛利率、營益率逆勢較前一季上揚，透露鴻海成本控管效益持續顯現，是財報兩大亮點。

鴻海上周五宣布現金減資二成、配息 2 元，加上旗下 FII 上證 A 股 IPO 准批，帶動鴻海昨日股價早盤跳空開高，一度站上 90 元大關，終場漲 4 元、收 89 元，留小黑 K 棒，爆出逾 12 萬張大量，是 3 月底以來最大量，重回季線之上，外資昨也擴大買超鴻海 3.2 萬餘張，是連續三個交易日買超。

整體來說，台股 11000 點雖然近在咫尺，但是台積電股價昨收平盤，今日需要能一起加入撐盤要角，且月線 KD 仍往下彎，大盤若能擴量至 1500 億元以上，攻克 11000 點應非難事，，若資金行情延燒，台股 520 前後，有機會再向前高 11270 點挑戰，美股與外資動向仍是主導未來台股走向重要關鍵。