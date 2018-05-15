【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

台股早盤試圖再戰 11000 點，不過獲利賣壓再度湧現，現在反倒下跌 30 餘點，而結構上也延續前兩日的現象，即漲跌家數比小於 1，只不過今天主力逢高調節中小型股的力道更強而已。

被動元件股還是持續上演軋空秀，指標股 2327 國巨攻上漲停剛好 1000 元整，同樣攻到漲停的還有 3026 禾伸堂、2492 華新科，以及我們分享的【望夫石】8043 蜜望實，波段已大漲 58%。

同樣在【母親節禮物】資料中【亮晶晶】3016 嘉晶，今天早盤也一樣創高，波段大漲 47%，不過整體矽晶圓族群今天受中美晶拖累呈現開走走低，包括【嘉晶第二】6182 合晶也在小創高後拉回。但從籌碼上來看，昨天法人還在大幅加碼該族群，研判今天只是受到短線客賣壓影響，偏多看法不變。

資料中的第 2 檔，昨天大漲 6%、今天攻上漲停創新高，今天亮牌給大家知道，它就是【強哥】2481 強茂，一樣受惠漲價題材。強茂已於今年第一季結束太陽能業務，未來專注本業二極體。

至於資料中第 6 檔，今天也開始發動並越過前高，同樣符合我們「業績成長、線型多頭、籌碼優勢」的選股概念，第一季 EPS 年增 7 成，同時股價也只有前波高點打 7 折，代表股價仍在低檔區，手中有資料的投資朋友可以持續留意。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估