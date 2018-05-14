【豐銀投顧】多方帶量突破下降壓力 主軸卻不在電子！

◆盤勢分析

美股上週五勉強延續漲勢越過前波高點，代表短線美股已經轉危為安，至於有沒有機會再出現創高的波段漲勢就要看全球資金流向來決定，從美國企業所配發的股息高達 1 兆美元來看，這筆資金很有可能再投入美股，再加上企業仍然持續實施庫藏股來維護股價，的確有機會可以撐住美股，至於能讓美股再次攻擊向上則是一半一半的機會，因為 FED 持續資金緊縮以及各企業都不再有擴大資本支出的計劃，所以對未來展望可以解讀為相對保守，現在市場仍然欠缺一個殺手級應用來帶動指數創歷史。

台股受到美元指數止升效應的帶動，新台幣匯率也出現止貶發展，外資上週五開始出現買超超過 50 億的偏多買盤，相信跟明天即將要出現的 MSCI 權重調整有些關連性，再者，今天盤面請加 @ozo5468n 電子股在鴻海的減資效應帶動下出現強漲態勢，包括原強勢主流被動元件、矽晶圓等都持續創高，其中跌深反彈的蘋概股則是以鴻海的漲勢為主，光是今天鴻海的成交金額就占了大盤將近 10%，也暴出近期的大量，為的都是搶搭鴻海未來減資後的股價上漲，不過，鴻海的減資現象卻是台股電子產業中的長線隱憂，主要是：1. 鴻海不再做資本支出，表示對未來訂單接單狀況保守看待。2. 利用減資來維持獲利衰退的事實。3. 撐住在銀行質押的股票價值。就筆者來看，今天是過去在鴻海被套牢的投資人最好解套的時間，即使未來轉型為控股公司，鴻海營收配比也要重新配置過，預估至少得花上好一段時間，FII 後續的營收也要再觀察，簡單來說，從今年的台積電法說會內容跟鴻海減資的動作來看，台灣的電子產業將會面臨很大的產業轉型危機，短線價差交易行為在矽晶圓以及被動元件，長線電子產業價值正面臨下修風險，這種衝突在電子業上演時，投資人還是先迴避好了！等調整完再說！

也許在電子產業會被軋空手，但在金融市場穩定時再找標的出手不但風險小，獲利也能更穩健，而且筆者認為從已經修正過的中國股市來看，後續都有很大的表現空間，而且也比電子股不知道什麼時候會吃下套牢的長黑一樣，被動元件上週五的開高走低早已在告訴市場落跑的人變多，短線也許還沒見到高點，但等到被套再後悔再停損都來不及惹！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

