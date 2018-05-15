【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一上升，防禦類股下跌抵消市場對中美貿易樂觀情緒。道瓊斯指數上升 0.3% 至 24,899 點；標準普爾指數上升 0.1% 至 2,730 點；納斯達克指數上升 0.1% 至 7,411 點。

油價週一上升，紐約 6 月期油上升 0.4% 至每桶 70.96 美元。金價下跌，因美元反彈。紐約 6 月期金下跌 0.2% 至每盎司 1,318.2 美元。

香港和內地股市週一上升。有消息指蘋果 9 月份將推出多款新手機，令手機設備相關股走高，其中舜宇光學（2382.HK）及比亞迪電子（285.HK）分別上漲 7.9% 及 6.3%，惟瑞聲科技（2018.HK）首季業績遜於預期，股價下跌 5.8%。個股方面，意馬國際（585.HK）配股並派發特別股息，股價跳漲 28.9%；力世紀（860.HK）全年轉盈為虧，股價下跌 5.7%。恒生指數上升 1.3% 至 31,541 點，國企指數上升 1.6% 至 12,545 點，香港股市成交金額增加 6.8% 至 1,067 億港元。上證綜合指數上升 0.3% 至 3,174 點，滬深兩市成交金額減少 1.3% 至人民幣 4,035 億元。國務院副總理劉鶴於今日起訪美就經貿問題進行磋商。

◆ 行業及公司新聞

◇ 裕元集團（551.HK）及寶勝國際（3813.HK）公布 2018 年首季業績，前者收入同比增長 8.9% 至 22.9 億美元，因銷售及分銷開支按年增加 34.9% 至 2.9 億美元，股東應佔溢利錄得 9,544 萬美元，按年下跌 23.3%；後者收入同比增長 17.7% 至人民幣 55.0 億元，受惠於所得稅開支按年下跌，股東應佔溢利錄得人民幣 1.4 億元，同比增長 36.2%。

◇ IGG（799.HK）昨天回購 131 萬股，相當於現有股本 0.098%。

◇ 金誠控股（1462.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）公司純利將同比增加 433 倍達約 1.6 億港元（上半年按年增長 22.5 倍至 4,119 萬港元），主要因 1）投資及資產管理服務產生的收益大幅增加約 49 倍，2）投資物業公平值錄得收益，及 3）出售投資的收益。現價相當於 90.8 倍 2018 財年市盈率。

◇ 中國 21 世紀教育 (1598.HK) 是中國河北一家大型民辦教育服務商，在河北省石家莊市共開辦 15 所學校，包括 1 所民辦高校、6 所新天際培訓學校及 8 所新天際幼兒園。於 2017-2018 學年，就學生入讀總人數而言，石家莊理工職業學院在石家莊、河北省及更大範圍的一體化地區民辦普通專科中均排名第二，市場份額分別為 8.4%、7.4% 及 6.2%。2015-2017 年, 公司收入分別為人民幣 1.5、1.5 及 1.7 億元; 核心股東應佔溢利分別為人民幣 2,674、4,490 及 5,669 萬元。公司於今日起至 5 月 18 日招股, 預計 5 月 29 日上市, 招股價介乎 0.79-1.13 港元, 淨集資額約 3.2 億港元（招股價中位數）, 市值介乎 9.5-13.6 億港元, 相當於 13.5-19.3 倍 2017 年核心市盈率。基礎投資者民生加銀、廈門誠灃及 Green Asia 將分別認購 12.7%-14.6%、12.6%-14.5% 及 10.1%-11.6% 全球發售股份。

◇ 敘福樓（1978.HK）是一家頂級的全服務、多品牌餐廳集團，於香港擁有 34 間餐廳專注供應中國菜及亞洲菜（特別是日本料理）。按 2017 年收入計，公司整體於香港的全服務餐飲集團中排名第五，市場份額為 1.8% 及日本料理排名第二，市場份額為 7.9%。2015-2017 年，公司收入分別為 7.7、7.4、8.3 億港元；核心股東應佔溢利分別為 4,191、3,628 及 3,853 萬港元。公司今天起至 5 月 18 日招股，預計 5 月 30 日上市，招股價介乎 1.00-1.30 港元，淨集資額約 1.9 億港元（招股價中位數），市值介乎 8.0-10.4 億港元，相當於 20.8-27.0 倍 2017 年核心市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)