未對進口美國農產品採取額外檢查 增加美進口豬肉查驗--中國海關

中國海關周一稱，沒有對進口美國農產品採取額外檢查措施，而近期對進口食品監督管理過程中發現有進口美國豬肉存在問題，據此對其提高查驗比例符合國際慣例。

「相關措施已向美方溝通，希望美國有關部門履行好監管責任，切實保障美國輸華肉類食品安全。」海關回覆路透問詢書面回覆稱。

中國海關在回覆路透的「覆函」指出，自5月4日起對高風險進口廢物原料采取相應監管措施，需要說明的是，這是基於環境危害風險分析，針對高風險進口廢物原料采取的常規性監管措施，並不針對特定國家。

中國海關並強調，數據充分表明，美國已成為中國進口固體廢物原料環保不合格和重大檢疫不合格的第一大來源國，進口廢物原料風險明顯偏高。

中國海關還稱，在進口美國蘋果和原木中檢出中國未發生的檢疫性有害生物，為了保護中國農林業生產和生態安全，依照國際植物保護公約組織制定的國際植物檢疫措施標準和中國相關法律法規，中國海關加強了上述產品的查驗，並及時向美方通報了不合格情況。

來源：路透北京5月14日

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