美股盤中─美中貿易擔憂減緩 道瓊上漲逾160點

由於美國與中國 -- 全球兩個最大經濟體 -- 的貿易緊張可能獲得突破，美國股市週一中場上漲。道瓊一度上漲逾 160 點。

台北時間 00:24

道瓊工業平均指數上漲 117.10 點或 0.47% 至 24948.27。

Nasdaq 指數上漲 37.34 點或 0.50% 至 7440.23。

S&P 500 指數上漲 7.73 點或 0.29% 至 2735.45。

川普總統週日承諾，將協助中國科技公司中興通訊很快重新運作。先前的禁令則嚴重阻礙了該公司業務。

美國與中國本週將進行第二回合貿易談判。川普則於週日發布了推文。貿易官員正尋找方式，化解貿易爭議，但北京已表明，未來幾天，不會改變目前的立場。

分析師說，總統突然關心中國的就業機會，轉變實在太大。最可能的解釋是，他要在貿易問題上退讓，討好習近平，讓中國協助促使金正恩接受新加坡高峰會議。

川普與金正恩定於 6 月 12 日在新加坡會面。這兩位領袖的會面將是美國總統與北韓領袖第一次的會面。

中興通訊消息公布後，光學零件股上漲。

晶片股週一亦走高，報導指出，中國主管官員將重新檢討 Qualcomm 併購 NXP 半導體公司。NXP 股價大漲 10%，Qualcomm 股價亦上漲 2.5%。

上週，美國股市大幅上漲，道瓊創 3 月底以來最大單週漲幅，S&P 500 與 Nasdaq 分別上漲 2.4% 與 2.7%。