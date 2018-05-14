中電(00002-HK)指煤價高企 不利首季內地燃煤發電組合盈利

中電(00002-HK)在季度業績中提到，季內，由於天氣異常寒冷，電力需求強勁，與去年同期相比增加9.8%。經濟持續穩步增長，按年增幅為6.8%。但面對宏觀經濟政策及能源業的改革，加上煤價高企，能源市場的營運環境仍然充滿挑戰。

政府採取措施控制煤炭產量，導致市場供應減少，煤價高企，對集團燃煤發電組合的盈利造成不利影響。然而，廣西壯族自治區的經濟增長加強，水力發電的競爭有所緩和，使防城港電廠於2018年首季的調度電量增加。與此同時，為提高運行效率與排放標準，以符合中國內地在2020年生效的排放規定，防城港電廠一號機組已於2017年完成改裝工程，二號機組亦將於今年第二季進行有關升級工程。

與2017年同期比較，集團的水電項目於首季表現好壞參半。四川省江邊項目因水量充足、上網電量被削減的情況緩和及參與市場銷售的份額增加，產量有所上升。廣東省懷集項目發電量因降雨量減少而較去年同期下降，而雲南省漾洱項目表現則因入庫水量減少而受到影響。太陽能光伏發電組合方面，由於甘肅省金昌項目上網電量被削減的情況得到紓緩、雲南省西村項目及江蘇省泗洪項目發電量保持平穩，太陽能發電量與去年同期相若。集團在江蘇省淮安的新項目已於2017年6月投產，表現理想。

集團風電組合於2018年首三個月的發電量較去年同期持續增加，主要由於上網電量被削減的情況得到改善，特別是在東北地區。山東省萊蕪二期項目於2017年10月投產的新機組亦表現良好。然而，貴州省三都一期風電項目於1月底受嚴寒天氣影響，所有風力發電機曾暫停運行。風場已於3月底全面恢復運作。

中電於2017年12月完成收購陽江核電有限公司的股權，是項投資為集團帶來首個完整季度的盈利貢獻。大亞灣的盈利貢獻保持穩定。

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