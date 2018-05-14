弘達金控投資成立WINSE Limited 打造創新型金融科技理財服務平台

弘達金融控股有限公司(「弘達金控」或「公司」及其附屬公司「集團」)(股份代號：01822-HK)欣然宣佈成立WINSE Limited(「WINSE」)，主要為金融機構及非金融機構提供投資資訊服務及理財專業意見。

WINSE立足香港資本市場，依託來自全球金融、互聯網、大資料、人工智慧等領域的專業人才團隊，旨在打造集金融、科技、生活方式於一體的創新型金融科技理財服務平台，為全球投資者提供投資諮詢服務和理財專業意見。現時市場日益關注創新技術服務行業，作為金融科技開放平台，WINSE實現互聯網金融服務的共用模式，加快發展科技金融服務，深化科技金融產品，積極推動科技和金融結合，以更好地滿足科技創新的多元化融資需求。

由於弘達金控近年正全面轉型，不斷擴充業務，尤其積極透過富戰略性而高效的投資活動，建立更紮實的業務基礎。因此，透過此次投資，集團將進一步推動金融科技發展，把握全球市場新機遇。集團致力打造WINSE為多元化創新型金融科技理財服務平台，在此基礎上，未來將繼續整合不同的金融機構和高品質服務，作為統一線上入口，給平台的用戶提供全方位及個性化的優質服務。

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