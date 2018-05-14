【運達投顧】鴻海減資是利空?

◆盤勢分析

台股今天在鴻海減資大漲的帶動下指數持續走高，上週五台股拉金融今天拉電子，權值股可否續強帶動台股續攻? 幾個重點分析：

1. 鴻海減資兩成市場解讀有助提升 EPS 帶動股價走強，但今天也爆出大量，不過鴻海減資也說明企業現金太多卻找不到新的投資方向，因此以短多視之，且在我的解讀鴻海減資卻是利空，原因如下:(1) 鴻海獲利是否可以成長的關鍵要看蘋果，蘋果之前的財報主要是在服務，所以依附蘋果代工比較重的鴻海、和碩這一年多來都出現大跌，可見代工蘋果未來的獲利會有縮減，鴻海減資是否要美化 EPS 維持股價所做的動作，這一點要多留意；(2) 以鴻海這兩年多來的表現來看，融資創新高可見散戶買的比較多，但是股價來到兩年多來的低檔區，可見很多散戶是賺股利賠價差受傷慘重；(3) 以蘋果這波下跌來看，3/31 與 2/6 都爆出 14 萬張的大量股價也都在 88-90 元之間，今天也暴大量股價位置也差不多，而融資持續創新高可見有特定人在這位置供應籌碼；(4) 鴻海在台股權重是第二名佔了 4.5%，當減資後權重減輕對指數反而有修正的效應。

2. 以美股週五的內容結構來看，蘋果股價上週五漲多拉回，且以美股來看週五道瓊續強不過道瓊上漲者仍以與油價有關的能源概念股，而高科技股卻有漲多獲利的壓力，所以蘋果股價不強台廠相關概念股也無法獨強，尤其高科技股若有賣壓鴻海也無法帶動其他個股的上漲，如特斯拉連續兩天下跌影響貿聯亞光維喜康舒等今天賣壓加重，因此不要受到消息面影響，仍以國際觀的角度來研判台股與個股的動態。

3. 上週五指數拉抬金融股今天拉抬電子股指數有撐，可見本周三台指期結算台股還有多方的撐盤，但是今天亞洲股市表現普普，若美股漲多本週表現也無法續強的話，那麼就要留意本週前半週在期貨結算多方撐盤的情況下指數維持高檔區間，但是後半場則要留意漲多的壓力，所以上週五我們預告本週走勢不要過度追高以免受到後半週漲多後指數震盪影響。

4. 個股的方向我們仍以國際金融的變化來選股，近期仍維持多方續強者仍首推油價，所以道瓊在能源股帶動下持續上漲，而美股近日表現較佳者則以太陽能相關個股，所以近日我們建議太陽能的族群可留意補漲的機會，如綠能元晶昱晶茂迪碩禾等都看到出量有上漲的機會，因此就低位階不追高且股價有上漲機會者太陽能族群目前才剛啟動，所以可把握才剛發動的機會。

5. 上週五美股上漲最大漲則是以生技股為主，道瓊 + 0.3%NBI 生技指數漲了 2.6%，所以對於台股生技股還有續強的機會，只是生技股在台股的地位通常都是指數不穩定時資金移轉的避風港，所以就此來看本週後半週走勢會有漲多的壓力，因此生技股的攻擊很有機會在後半週發動，此時以生技指標中裕漲多量縮走區間麗豐今天漲停再創新高，可見生技高價股並沒有因為漲多而走空反而會拉高生技股的比價空間，所以後半週生技的攻擊機會可留意低檔中低價股如景岳佰研基亞承業醫永信… 等都隨時有輪動攻擊的機會。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。