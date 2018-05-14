光洋科前董座提三大訴求 稱無經營權之爭

在光洋科 (1785) 股東會舉行前夕，前董事長陳李賀於今天舉行記者會，澄清並無所謂的「經營權之爭」，而是希望可以透過補選上一席董事，讓董事會更加平衡，擬提名賀田投資公司推派的昆山廠總經理陸龍生為董事補選人。光洋科於 2016 年爆發財務不實事件，前董事長陳李賀涉嫌以不當會計作法，遞延累積貴金屬的跌價損失，陳李賀今日解釋，當初因貴金屬價格不斷下跌，因此遞延認列損失，後向台南市調查處自首，並提出辭呈，目前全案仍在偵查當中，尚未起訴，基於偵查不公開也不便多談偵辦細節。



陳李賀今日提出三大訴求，第一為爭取一席補選董事，第二為反對二次私募，第三則為希望將現任董事長的核決權由 3 億降為 3000 萬元。並表示，兩兄弟目前手中股權約 11%，而可控股權則上看 20%，現任經營團隊可控股權則為 15-16%，因此希望透過小股東的支持，選上補選董事，讓公司治理更健全。



陳李賀強調，光洋科第一季獲利亮眼，主要是來自於釕、銦、鉭等貴金屬價格上漲所致，每個月約有 3000 萬元的貢獻，並認為，對於光洋科而言，今年是充滿契機的一年，除了擁有技術門檻外，國德 Heraus 退出光碟生產也是一大利多，希望能夠過送進昆山廠的經營主管，加強光洋科在本業的獲利表現。

