【華冠投顧】加權跳空漲百點、布林上緣有空間

鍾騏遠 分析師

◆ 一分鐘盤勢掃描

近 5 日新低點：

進行第二隻腳打底的 3665 貿聯 - KY

空方走勢持續破底的 2382 廣達

帶量跌破季線的 1707 葡萄王

長黑貫破回測季線的 8926 台汽電

近 5 日新高點：

減資爆大量的 2317 鴻海

亢也不悔的 2327 國巨

帶量突破的平台 2377 微星

強勢軋空的 3105 穩懋

登高一呼的 6488 環球晶

加權指數今天一口氣越過了半年線，量能也來到了 1400 多億，沒有鴻海和台積電的量能之下，指數帶量站上，強勢態度已經相當明顯。不過，目前 kd 已來到相對高檔區，短線個股將會出現震盪，漲多的個股會進行高檔指手，而整理過後的股票，都有機會表現，除了強勢族群被動元件和矽晶圓之外，PA、PCB 都看到帶量買盤，可見行情後續會在類股之間輪動，低買高賣、趨勢操作即可。

今天的強勢族群重回到被動元件身上，由於股價走多、量能放大，來不及參與的人，不妨在個股之間進行當沖操作即可。另外，矽晶圓全面上揚，除了 3532 台勝科連三紅之外，6488 環球晶、6182 合晶、3016 嘉晶，漲幅都進一步擴大，漲價題材已從被動元件身上續強向上，後續行情將可擴大到各類股身上。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。