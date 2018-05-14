亞太電打造台灣首家GSMA Open Lab認證實驗室

亞太電 (3682-TW) 透過鴻海 (2317-TW) 集團資源打造物聯網聯盟，總經理黃南仁曾透露將開放物聯網實驗室服務，讓供應鏈可以進行入網測試，未來一起組隊去打世界盃拓展國際市場；亞太電今 (14) 日宣布，已打造 GSMA 全球第 36 個 Open Lab、也是台灣第一家 GSMA Mobile IoT Open Lab 認證實驗室，同時支持 NB-IoT 及 LTE-M 技術，廣邀合作夥伴進行入網測試。

亞太電指出，去年 10 月成為 GSMA NB-IoT Forum 首家台灣電信夥伴，就積極與 GSMA 合作共同打造 GSMA Mobile IoT Open Lab 認證實驗室，未來，合作夥伴到亞太電實驗室進行驗證，將可同時驗證多種物聯網技術終端及應用服務，只要透過亞太電實驗室驗證，等於跟世界一流營運商及服務商接軌，打造 E2E 物聯網應用服務。

亞太電說，歡迎各企業至亞太電 Open Lab 入網測試，同時也邀請各類模組廠商、終端廠商及服務應用商，入網進行相關驗證，期望透過實驗室的認證，讓廠商能做出更多應用，滿足網路及客戶需求，讓整體產業更蓬勃發展。

亞太電表示，通過亞太電實驗室認證，等同於滿足 GSMA 對物聯網規範的認證，可讓台灣的物聯網服務，直接與國際接軌；另外，亞太電物聯網服務將在 6 月開放全區域 NB-IoT 物聯網商用服務，在全省有 LTE 涵蓋區域，就是服務範圍，讓 NB-IoT 服務在全台灣每個區域都可提供服務。

黃南仁日前就曾指出，在取得 NCC 核發 250 萬個物聯網門號後，將結合鴻海集團資源努力布局；亞太電早就開始打造物聯網生態圈，預計今年 6 月完成物聯網 NB-IOT 網路建設，開放全區域 NB-IoT 物聯網商用服務，另外，物聯實驗室服務則是提供給國內有意進軍物聯網的廠商進行入網測試。