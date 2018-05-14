牛市當家 分析師：油價攀上每桶100美元也不誇張

根據 CNBC 報導，油價資訊服務公司 (OPIS) 能源分析主管 Tom Kloza 表示，國際原油市場，現在是牛市當家，「就算油價攀上每桶 100 美元，也不誇張。」

曾在 2015 年準確預測油價崩盤的 Kloza 認為，2018 年油價將上看三位數。

Kloza 分析，地緣政治風險升溫，若伊朗重啟核武計畫，美國極可能採取軍事行動；此外，委內瑞拉原油產量衰退、市場需求強勁，都是他看多原油市場的理由。

Kloza 強調，現在是牛市當家，「原油價格攀上每桶 70，甚至 100 美元，都不誇張。」

截至上週五，第 2 季以來，西德州中級原油期貨價格，已上漲近 9%，至每桶 70.70 美元；布蘭特原油期貨價格亦走揚，來到每桶 77.02 美元。

Kloza 認為，布蘭特原油期貨價格，挑戰每桶 80 美元，應不會遭遇太多阻力。

Kloza 研判，今年夏天，全美無鉛汽油平均價格，可能會高於每加侖 3 美元，若成真，政府勢必會感受到壓力。

Kloza 說，總統川普不是笨蛋，他肯定知道，當油價漲至每加侖 3 美元以上時，政府鐵定挨罵。

台北時間週一 (14 日) 下午 4 點 49 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.27%，至每桶 76.91 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.24 %，至每桶 70.53 美元。