搶占比特幣錢包八成市場，幣託靠這一字訣：「慢」

【撰文：張庭瑜】

鄭光泰 - 幣託共同創辦人暨執行長，過去曾參與分散式系統及金融系統建置服務、並於 2002 年創辦提供企業資安服務的泓科科技。

早上買的熱咖啡，忙到晚上到家才有空喝」，這是幣託（BitoEx）創辦人暨執行長鄭光泰的日常。不過，在人稱「幣圈一天，人間十年」的快步調中，他卻笑說自己動作很慢，「講好聽點是謹慎。」憑著這點，幣託至今用戶數破 30 萬，按幣託官方估計，其比特幣錢包在台灣市場占有率近八成、比特幣錢包交易量更是全球前五。

無論年紀或資歷，鄭光泰在區塊鏈界算是相當資深，軟體開發經驗近 20 年，第一份工作就是幫台灣金融機構和政府機關開發大型金融系統，當時他發現，金融有滿多可以改進的地方。之後又陸續做了嵌入式系統，並在 2002 年創辦泓科科技，提供企業資安相關服務。2014 年，他和創業夥伴看到中本聰的比特幣白皮書後，忍不住用之前創業累積近千萬元的資金成立比特幣錢包和交易平台「幣託」。他說：「我們不太聊未來。這行業速度非常快，需要用非常多時間來做產品研發。」

在他看來，比特幣擁有貨幣防偽、防止重複花費的特質，而礦工就像銀行櫃檯，幫忙做交易確認，架構相當完整，是未來數位貨幣的雛形。也因此比特幣雖只能稱為「0.1 版的數位貨幣」，但他打從一開始就用金融架構的角度在經營幣託。「我相信交易所之後是各種應用的基礎建設。」他解釋，雖然現在交易所是數位貨幣的頂層應用，但隨著代幣市場愈趨成熟，交易所將成為代幣經濟的基礎建設。

進駐便利商店，布建比特幣購買最後一哩路

既然要做，鄭光泰決定從最難的開始做起，也就是法幣和數位貨幣的互通。回想自己第一次購買比特幣的經驗，過程相當繁瑣，因此便利性就成為他首要解決的問題。成立一年後，幣託成功進駐全家，讓台灣成為首個可以在便利商店購買比特幣、甚至用來消費的國家。他回想，當時許多國外媒體特地來採訪，覺得既感動又新奇，但他用一貫務實的語氣說：「我不覺得這件事有什麼好感動，因為對我們來說那是基礎嘛。」就像中華電信挖路牽線到用戶家，幣託就是想做法幣與數位貨幣兌換的最後一哩。

這段過程鄭光泰講得雲淡風輕，但實際上一點也不容易。2015 年，社會普遍對比特幣有先入為主的負面印象，與全家談合作的過程其實非常不順利，中間找來律師和會計師、花了半年溝通才促成這場合作。

今年初，幣託也推出數位貨幣交易所 BitoPro，提供比特幣以外更多幣種的交易管道。對外界普遍認為開交易所很賺錢的想像，鄭光泰也忍不住吐苦水：「開交易所是條不歸路。」雖然身經百戰，但開交易所需要的資安和資金仍遠超過他的想像，算上設備、工程師薪水、合規等固定成本，「不是幾百萬，可能是要破億的資金。」除此之外，包含無法可管、發票怎麼開、風控怎麼做到找合作夥伴，面臨的挑戰「每一步都是新的」。

儘管已在資安下足功夫，幣託在 2016 年仍逃不掉遭駭客入侵。雖然該案還在偵辦中、細節不便透露，但鄭光泰表示，他在事發當天立刻找來各個部門主管檢討事發原因，在最痛的時候吸取教訓並訂出新的公司政策，像是電腦全換新且不能帶回家、不明電子郵件不能開等等。「是很寶貴的經驗。」他說。

布局海外，首選星、馬、印

對用戶數逾 30 萬的幣託而言，現在的挑戰在於台灣市場有限、商業競爭變大。鄭光泰表示，他們預計今年就會在新加坡、馬來西亞和印度落地，成立可兌換當地法幣的交易所，這一塊已布局兩年之久。另一個剛於 4 月發布的新計畫則是「代幣發售」，發行可用於平台手續費的「BITO 幣」，雖然白皮書早就寫好，但同樣為了合規而多花了許多時間。

「我們公司做事就是慢。」鄭光泰說得坦白，但慢的另一面其實代表著更謹慎。他透露，別間交易所一個星期做出來的東西，幣託可能要花兩三個月，原因在於交易所就像接了很多分支的水管，就算只是一個小地方的水流不順，也會造成很大的影響。也因此，幣託有一套控管程式碼品質的方法，會比平常開發多一到兩倍時間，「功能不是看起來穩定就沒事。」

這點也展現在與合作廠商的溝通上。在三層樓、超過 400 坪的研發中心，其中一層專門開放給全球合作夥伴進駐，「無論規模有多大，還是要請他飛來台灣一趟。」鄭光泰說，其中一部分是資安考量，另外則是方便直接討論和測試產品介接。

這幾年創業讓鄭光泰學到，地基沒做好，是無法蓋大樓的。「你把東西做好，口碑就會出來。」直到現在，幣託仍沒有請業務，而是把時間花在做好基礎建設。「我們是這樣子，慢慢的。」在高速運轉的數位貨幣產業裡，鄭光泰選擇用自己的步調前進。

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來源：《數位時代》 2018 年 5 月

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