區塊鏈開發能量扎根台灣，無名推手立大功

【撰文：張庭瑜】

連以太坊創辦人都驚豔的台北以太坊社群

某個平日晚上，幾個人還在外為了幾天後的活動場勘。他們是來自台北以太坊社群的一群志願者和開發者，沒有職位也沒拿薪水，但卻是台灣區塊鏈技術和文化的重要推手，以開發者文化為核心的社群氣氛，讓以太坊創辦人布特林（Vitalik Buterin）印象深刻。

「社群是匯集一群有興趣、有技術的人，可能也在業界工作，帶給你的成長是非常快的。」梁智程是台北以太坊社群的早期發起人之一，大學主修金融的他，因對統計有興趣而開始接觸寫程式。而像他這樣負責發起、規劃、協助舉辦活動的志工，在開源社群中被稱作「organizer」（組織者），目前台北以太坊社群約有 30 名。另外兩名今晚現身的組織者，一位是技術底子深厚的謝咏宸，從學生時期就開始做區塊鏈研究、開發過自己的區塊鏈；另一位朱昱任則是開源社群的資深前輩，曾經參與籌劃開源人年會（COSCUP）以及 g0v 零時政府專案。雖然背景不同，但加入社群的原因不外乎因為想找人討論技術、連結產業人脈，或是另一個更直接的原因：「因為酷啊！」朱昱任笑說。

區塊鏈這條路，先社群後產業

在變化速度快、甚至連官網資料都可能已經過時的區塊鏈產業，一個能聚集大家並單純交流知識的社群尤其重要。謝咏宸觀察，不少人都是先加入以太坊社群，才慢慢進入區塊鏈產業工作，「你一定要親自做，才能夠看得夠細，但你不能只是自己做，一定還要看別人怎麼做，因為這東西發展太快。」另外朱昱任也提到，區塊鏈知識既多且散，沒有系統性教法，一個已經撞牆一個星期的問題，可能在實體聚會直接問一下就解決，遠勝於在線上來回好幾次，他認為閒聊也是實體聚會的重要橋段，可以慢慢建構出對某件事的了解。

2016 年 4 月 1 日，是台北以太坊社群的第一場實體活動，內容講的是以太坊白皮書，來了 20 幾人，而最近一場今年 3 月的大活動，參與人數成長到上百人，不少以太坊領域的重量級國際講者都來了。直到現在，他們仍每個月維持一到兩次的實體聚會。

不只是單純技術分享，他們也是第一批以太坊技術的採用者，曾經將以太坊中的智慧合約功能應用在票選社群標誌、販賣講座門票。「要找理由讓大家來做開發這件事，」梁智程說，「大家可以一起維護一份程式碼、如何寫智慧合約、整合介面，中間可以學到很多觀念。」

以太坊基金會基礎建設研究員，近半來自台灣

而台灣在區塊鏈產業中一直被視為擁有豐沛的開發能量，台北以太坊社群扮演重要推手。梁智程回憶，布特林曾在 Twitter 上說，他跑過世界上這麼多社群，台北的太坊社群活動的品質最高，「你很難在其他社群裡，看到如此專注在開發者文化的社群。」而事實上，台灣的技術能量不只展現在社群裡，負責開發以太坊基礎建設的基金會研究員，目前全球約有十幾名，光台灣就占了五名。

和其他開發社群不同的地方在於，區塊鏈多了數位貨幣這個炒作因素，讓他們經營起來格外謹慎。「其他的開源社群活動，不會有穿西裝的人來參加。」梁智程開玩笑說。台北以太坊社群發起人都是工程師，已經奠定以開發者為主的發展方向，同時也保有維護社群的共識。朱昱任說：「主要是政策的關係，我們活動幾乎不談幣，假如有談幣，一定是跟技術相關。」謝咏宸補充，他也會提醒分享者，不要來宣傳賣幣。

不過，也因為在區塊鏈這個新興產業中有非常多熱錢，有一個最大的好處是，辦活動找贊助不會太困難。「在 COSCUP 或其他社群，拉贊助時他們都會很明確地想知道你有什麼回饋，但我從來都沒看過這麼好拉贊助的社群。」朱昱任笑說。

「社群是整個台灣開發能量的培養。台灣要有更多人會設計共識，會寫 DAPP（去中心化應用程式），有更多材料可以讀，有更多專案被開發出來。」梁智程這麼期待。去年，靠著這群志願者，台北以太坊社群共邀請國內講者做 17 場討論、國外講者進行 18 場，今年目標是邀請更多台下的參與者上台分享、寫更多議題類的文章和文件教科書，傳達正確的區塊鏈技術知識。聊完已經十點多，這群無名推手，回家繼續準備明天上班，以及社群的下一場活動。

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來源：《數位時代》 2018 年 5 月

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