〈萬點將滿周年〉台股市值最高增4.07兆至33.7兆元 每位股民賺逾130萬元

台股去 (2017) 年 5 月 11 日首見 10001 點萬點後，在萬點行情上下浮沉一段時間，直到 5 月 23 日站穩萬點，至今即將屆滿周年，觀察台股站穩萬點以來，台股總市值最高一度增至 33.7 兆元，相當於每位股民資產增加逾 130 萬元，相當驚人。

台股自去年 5 月 11 日睽違 17 年首次攻上萬點，當天指數以 10001 點作收，之後便在萬點上下震盪，直到 5 月 23 日指數以 10007 點收盤之後，便一直穩守萬點至今。即便期間經歷過美國聯準會升息、美中貿易戰干擾、原物料行情波動以及外資大舉匯出等變數，台股仍站穩萬點，並持續此次史上最長萬點行情。

若進一步觀察台股市值變化，在萬點行情加持下，台股總市值逐步增加，若以去年 5 月 23 日站穩萬點，當時市值約為 29.66 兆元計算，至今年 1 月 23 日最高一度衝上 11270 點，創 28 年來最高點，當時台股市值約為 33.73 兆元，這段期間市值增加了 4.07 兆元，以去年有效交易人數約 312 萬人來算，等於平均每位股民資產增加逾 130 萬元。

此外，根據證交所統計近幾年台股總市值變化，從 2015 年底 24.50 兆元，2016 年底增加至 27.24 兆元，2017 年底站上萬點後，台股總市值再向上攀升至 31.83 兆元，截至 2018 年 4 月再增加至 31.87 兆元。

整體來看，台股重登萬點行情將滿一年，即便 4 月單月外資大量匯出新台幣逾千億元，創 7 年來新高，但金管會和證交所仍信心喊話認為，4 月外資匯出主要受到匯率波動影響，目前台股上市櫃公司基本面良好、具有高殖利率優勢，估計匯率穩定後，外資終究會回來。

接下來台股 520 和除權息行情蠢蠢欲動，法人認為，總統就職 520 行情對台股是項利多，看好在國家隊和散戶買股下，指數在 520 前有一定支撐，不過此屬短線預期，除權息行情更值得期待，特別是部分指標股上修產業展望。

而近期匯市波動加大，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，所有出口類股料都將受惠，料此情勢將有助於緩和去年和今年第 1 季受匯損影響的公司，並有利於其第 2 季財報表現，估計長期未有太多表現的傳產股，有機會重新吸引市場的目光。