中國科學家製備出大規模光量子計算芯片

中國研究人員製備出大規模光量子芯片，併成功進行了一種重要的模擬量子計算演示。

發錶在最新一期美國《科學進展》雜志上的研究顯示，上海交通大學金賢敏團隊通過“飛秒激光直寫”技術製備出節點數達49×49的光量子計算芯片。論文通訊作者金賢敏對新華社記者說，這是目前世界上最大規模的光量子計算芯片。

研究人員利用這個芯片演示了模擬量子計算的一種算法内核“量子隨機行走”。金賢敏說，當這種量子演化體系製備得足夠大且可靈活設計其結構時，可以實現多種算法和計算任務，錶現遠優於傳統計算機。

近年來，關於通用量子計算機的新聞屢屢見於報端，IBM(國際商用機器)、谷歌和英特爾等公司競相宣告實現了更高的量子比特數紀錄，但幾十個甚至更多的量子比特數，若無法全互連、精度不夠且難以糾錯，通用量子計算依然難以實現。

金賢敏說，模擬量子計算不同於通用量子計算，可直接構建量子系統，無需像通用量子計算那樣依賴復雜的量子糾錯，一旦能夠製備和控製的量子物理系統達到新尺度，將可直接用於探索新物理和在特定問題上推進遠超傳統計算機的絕對計算能力。

來源：新華社

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