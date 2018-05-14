華立固熱性工程塑料打入智慧音箱電源供應鏈 可望挹注今年營收

半導體材料供應商華立 (3010) 宣布代理的熱固性工程塑料順勢打入智慧音箱的電源供應鏈，替今年營收成長添新動能。華立的熱固性工程塑料，在打入智慧音箱的電源供應鏈前，已經在遊戲機市場先傳捷報，近兩年已經成功切入遊戲機電源供應鏈中。華立也介紹，其代理的熱固性工程塑料，具有高強度、高信賴性及絕緣系統的特性，成為電源大廠的首選，隨遊戲機熱賣，華立直接受益。



而華立也提到，市調單位預期，2020 年智慧音箱市場產值估可逾 3,900 億元，出貨數量將突破 1 億台，這意味著，智慧音箱將對華立的營運挹注可觀的動能。



華立今年進入成立 50 周年，4 月合併營收為 44.56 億元，月增約 4.8%，年增 44%，再創新高，主要成長動能取自高階工程塑料、半導體及面板產業相關材料需求強勁。